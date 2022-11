Royal Shooting Air Vossenhul met ambities naar het BK: “De discipline ‘opgelegd’ komt enorm op”

Het voorbije weekend organiseerde Royal Shooting Air Vossenhul voor de zevende keer de Masters of Flanders. Voor de deelnemers was het een goede voorbereiding op het Belgisch kampioenschap luchtkarabijn en luchtpistoolschieten of Open Air, dat dit weekend op 5 en 6 november plaatsheeft.

De Masters of Flanders of de zevende Challenge Emile Raes had plaats in de schietstand van Royal Shooting Air Vossenhul, in sporthal De Stormmeeuw in Knokke-Heist. Die zaal is voorzien van achttien banen die al zeven jaar over een digitale schietschijf beschikken. Aan het tornooi namen circa honderd leden van diverse Vlaamse schuttersverenigingen deel, zowel voor pistool- als karabijnschieten. “Tegenwoordig is er de discipline ‘opgelegd’, die enorm opkomt, met een steun, zowel voor pistool als karabijn. En dat heeft veel succes”, weet François Raes, ondertussen 53 jaar voorzitter van Vossenhul. Hijzelf en een tiental andere leden nemen in het weekend deel aan het BK of Open Air dat in Waregem plaatsheeft. “Veel schutters daar kwamen het voorbije weekend bij ons nog even langs om een training te doen. Ze komen graag, ook al omdat wij over een zeer moderne schietstand beschikken.”

Jonge schutters

Vossenhul is een sportvereniging van toffe en diverse leden, nu zo’n dertig, die een passie hebben voor de schietsport. Er wordt in vier disciplines geschoten: 10 meter luchtkarabijn en luchtpistool, alsook voor beiden ‘opgelegd’. “Vanaf 14 jaar mag er onder begeleiding en steun geschoten worden. Wie dat wenst kan een clubwapen gebruiken.” Wie kennis wil maken met de club kan dat op de training, iedere maandag en woensdag in sporthal De Stormmeeuw vanaf 20 uur. “Omwille van de gekende coronaperikelen hadden wij toch een kleine terugslag en hopen we dat er de komende jaren toch een input van vooral jonge schutters komt”, klinkt François Raes.

Afgezien van bij de Dames 1, waar de West-Vlaamse Jessie Kaps als Olympiër moeilijk te kloppen zal zijn, ligt in de andere categorieën op het BK in Waregem alles open. Bij Vossenhul kijken ze vooral uit naar de prestaties van Emma Vandevyvere met karabijn. Zij is al jaren lid van de club en iemand met internationale ervaring. Tatina Gallon, de secretaris, is dan weer met een pistool aan het doorbreken. “Dat zijn misschien wel kandidaten voor een podiumplaats. Ikzelf neem op vraag van mijn vader Emile Raes al van begin af aan aan het BK deel. Ondertussen is dat wellicht al vijftig jaar. Een titel heb ik echter nooit behaald. Mijn echtgenote Christiane Moreau wel, zo’n drie à vier keer. Ze is ondertussen gestopt. En sinds vorig jaar schiet ik opgelegd”, besluit de voorzitter. (ACR)

