Royal Ostend Swimming Club voor het eerst met damesteam in competitie

Royal Ostend Swimming Club (ROSC) is dit seizoen, voor het eerst sinds 1940, gestart met een damesteam in competitie. Na enkele jaren promotie voor de waterpolosport is het er eindelijk van gekomen, mede dankzij de uitstekende trainingsmogelijkheden in het nieuwe zwembad Brigitte Becue.

Het damesteam is een jong team met veel groeimogelijkheden, onder leiding van Alec Van Sundert, speler van de herenploeg. De eerste thuiswedstrijd tegen Leuven, een team met meer ervaring en kracht, werd verloren met 5-13. Op de tweede speeldag ging ROSC dames wel winnen in Eeklo. De derde wedstrijd, thuis tegen Gent, werd ook verloren maar de ploeg wint duidelijk aan kracht en ervaring. Het kan nog een boeiend seizoen worden. Meisjes die willen proeven van de waterpolosport, zijn welkom bij ROSC.