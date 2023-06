Royal Ostend Swimming Club is waterpolokampioen

De Royal Ostend Swimming Club (ROSC) viel het voorbije seizoen in het waterpolo als enige club in ons land in de jeugdreeksen in de prijzen bij élke leeftijdscategorie. De U19 spant de kroon met de nationale titel. Een mooi afscheid voor Koenraad Vandaele, die trainer van de eerste ploeg wordt.

Het waterpoloplan van de ROSC is er eentje op lange termijn. “De samenwerking met GO! Athena via het EduPolo project helpt ons om naast de clubtraining meer waterpolo-opleiding te voorzien. Sport en studie combineren maakt de slaagkansen groter door de extra motivatie”, klinkt het. Binnen de jeugdwerking werd Oostende in ons land tweede bij de U11, U13 en U15. De U17 was goed voor een bronzen plak. De U19 verzekerde zich van het Belgisch kampioenschap, voor Antwerpen en Leuven. “We proberen elk jaar met de U19 tot dit resultaat te komen”, opent coach Koenraad Vandaele. “In de loop van het seizoen, ongeveer halfweg, zagen we onze kans om eerste te eindigen. We zijn er dan met zijn allen de volle honderd procent voor gegaan.”

Domper

De U19 heeft zich binnen de jeugdreeksen van de ROSC samen opgewerkt. Op die leeftijd vormen ze nog steeds een hechte groep kameraden. “Dat speelt uiteraard in hun voordeel. Ondanks dat er toch twee spelers met talent gestopt waren. Omwille van hun hogere studies en omdat ze op kot zaten, zagen ze de verre verplaatsing naar Oostende niet meer zitten.”

Wietse Wallijn en Lars Goormachtigh zijn dan weer twee jongeren die als topscorers in hun reeks al ervaring konden opdoen met de eerste ploeg in de Super League. “Wietse bijvoorbeeld, is nog maar zeventien jaar. Dit biedt perspectieven voor de toekomst”, vindt de coach. De eerste ploeg van ROSC waterpolo moest op het einde van de nacompetitie in de Super League een echte domper verwerken. Men slaagde er niet in om op de valreep het behoud te verzekeren. “Dat kwam hard aan”, zucht Vandaele. “Tweede nationale wordt sowieso een ander spel. Ze waren gewend om in diep water te spelen. Straks zitten er daar zwembaden bij die amper anderhalve meter diep zijn. Voor onze jongeren wordt dit een eerste aanpassing.”

Afscheid

Koenraad Vandaele heeft als coach al een paar jaar zijn afscheid aangekondigd. “Ik ben zelfstandig en geef ook les. Het is wat veel. Maar de clubliefde – ik ben al lid sinds 1985 – deed me steeds twijfelen. Ik ben nu aan mijn vijftiende jaar als coach bezig en werd twee keer kampioen met de U15, twee keer met de U17 en nu met de U19. Begrijpelijk dat de voorzitter graag wil dat ik blijf”, glimlacht Koen. Intussen raakte bekend dat hij de nieuwe coach van de eerste ploeg wordt. Hij zal vanaf 15 juli de trainingen leiden. (ACR)