Roundnet Seals Oostende in de wolken na zonnig toernooi

Roundnet Seals Oostende kan opnieuw terugblikken op een geslaagd toernooi met 25 ploegen. Het was het tweede rankingtoernooi in de geschiedenis van de jonge club.

Roundnet of spikeball is een sport in volle opmars en ook Oostende ontsnapt niet aan de nieuwe rage. Sinds vorig jaar timmert in de Stad aan Zee een ploeg aan de weg naar meer bekendheid en meer leden. De Roundnet Seals Oostende organiseerden in dat kader op zaterdag 14 mei een officieel toernooi met zelfs ploegen uit Limburg. “Voor wie de sport nog niet kent, twee teams van twee spelers staan tegenover elkaar rond een soort trampolinenetje en moeten de bal in drie slagen met de hand in dat netje slaan waarna het andere team de bal terug moet slaan”, legt voorzitter Tomas Uittenhove uit. Mede dankzij het mooie weer werd het een meer dan geslaagde dag. De lokale teams belandden helaas niet op het podium, maar behaalden niettemin mooie ereplaatsen na enkele beklijvende wedstrijden. Meer info over de club vind je op de Facebookpagina of Instagrampagina van Roundnet Seals Oostende.