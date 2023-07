Rope Skipping Oostende zeer succesvol op WK in Colorado

De zeven leden van Rope Skipping Oostende waren zeer succesvol tijdens het afgelopen WK rope skipping in Colorado, in Amerika. Ze behaalden zowel gouden, zilveren als bronzen medailles en keren zo terug naar huis met een portie extra aan ervaring.

Het meisjesteam (Assya Hussein, Febe Crommelinck, Fiebe Willeput, Anouk Coulier, Elise Mommerency en Marthe Claeys) sprong op het International Open Tournament en behaalde prachtige resultaten, onder leiding van trainers: Lévy Lamoot, Eber Blontrock en Cinder Neyens.

Er was een eerste plaats in de onderdelen overall single rope, double dutch en double dutch single freestyle. Tweede plaatsen waren er in de elementen single rope team freestyle, single rope double under relay en double dutch speed relay 4 x 30”. En tot slot behaalden ze een derde plaats in het segment single rope speed relay 4 x 30”.

Buiten de medailles was er ook een vierde plaats in het onderdeel double dutch team freestyle, een zesde plaats in single rope pair freestyle en een tiende plaats in double dutch speed sprint.

Amaryllis Vandekerckhove werd bij het onderdeel single rope speed sprint 39ste. Zij nam deel aan het Jeugd WK.