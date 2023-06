Romy De Block (14) is West-Vlaams kampioene tumbling: “Ik begon al in de derde kleuterklas”

Maak kennis met Romy De Block uit Knokke-Heist, West-Vlaams kampioene tumbling en erop gebrand om ook nationaal en zelfs internationaal prestaties te leveren.

“Ik ben Romy De Block en ik woon in Heist. Ik ben geboren op 14 februari 2009. Ik zit in het tweede middelbaar aan het Sint-Bernarusinstituut in Knokke-Heist en volg er de richting Moderne Talen en Wetenschappen. Ik won dit schooljaar 2022-2023 het West-Vlaams Kampioenschap Tumbling.”

Op hoogste niveau

“Mijn grootste hobby is tumbling. Ik beoefen die sport bij Gym Knokke-Heist. Toen ik in de derde kleuterklas zat, ging ik voor het eerst turnen, bij de recreaploegen. Daar werd ik geselecteerd om te komen trainen bij de competitieploeg tumbling. Sindsdien heb ik elke maandag, dinsdag en vrijdag getraind. Eerst om mijn allereerste flikflak te kunnen, en daarna op altijd maar moeilijkere reeksen.”

“Elk jaar vinden de Gymfed-wedstrijden plaats in het voorjaar. Die starten met verschillende provinciale voorrondes. Ik spring op A-niveau, dat is het hoogste niveau. In een van de voorrondes sprong ik naar de titel van West-Vlaams kampioen! Ik werd ook geselecteerd voor het Vlaams kampioenschap. Ik hoop dat ik volgend jaar mee mag doen aan het Belgisch kampioenschap en dus train ik nu hard op mijn dubbele salto. Mijn trainsters Joyce en Celine helpen mij daarmee. We zijn ook al enkele keren naar het buitenland geweest. In november 2022 werd ik in Warschau zesde op een grote wedstrijd.”

Dansen en duiken

“Mijn andere hobby’s zijn dans en diepzeeduiken. Ik dans al enkele jaren bij Heliopsis, zowel street als moderne dans. Dit jaar ben ik gestart met diepzeeduiken bij duikschool Coral in De Haan. Deze zomer hoop ik mijn eerste ster te behalen.” (DM)