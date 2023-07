Romanie Verhaeghe bij de nationale U16: “Zilver behalen op een groots tornooi is zeker mooi”

Romanie Verhaeghe nam met de Belgische hockeyploeg U16 deel aan een achtlandentornooi in het Spaanse Granada en schopte het met ons land tot in de finale waarin men met schoot-outs verloor van Nederland.

De Belgische meisjes zaten in dezelfde poule als Nederland, Engeland en het tweede team van Spanje. Terwijl de andere poule uit Duitsland, Ierland, Schotland en het eerste Spaanse team bestond. “We geraakten na winst tegen onder meer Duitsland, toch ook een groot hockeyland, meer dan verdiend tot in de finale. Jammerlijk gingen we daar na shoot-outs met 1-3 ten onder. De voorbije jaren heeft België in het hockey toch heel wat progressie gemaakt, ook bij de jeugd. Deze zilveren medaille is alvast een mooi resultaat. We hebben op dat officieus EK, wat voor ons op onze leeftijd een groot tornooi was, als groep kunnen tonen hoe goed we wel zijn”, vindt Romanie Verhaeghe. “Daarnaast wisten wij binnen het team dat we ver konden geraken.”

Veel pendelen

De 15-jarige Brugse hockeyspeelster uit Sint-Andries speelt bij de nationale U16 als linksvoor. Binnen deze ploeg zit ook de Oostendse Ilke Cuffez, de dochter van gewezen voetballer Wim Cuffez. Romanie omschrijft zichzelf zeer technisch en iemand die graag vanuit elke hoek de bal voor of richting doel brengt. Ze begon met hockey bij de Koninklijke Hockey Club Brugge. Na zes jaar maakte ze, toen ze in het eerste middelbaar zat, de overstap naar huidig landskampioen Gantoise waar ze komend seizoen bij de U19 actief zal zijn. “Tijdens het voorbije seizoen was het vooral veel pendelen met de auto, naar twee trainingen in Gent en één met het nationale team in Brussel. En daarnaast in het weekend nog een match. Dit zal straks niet anders zijn, want ik mag dan ook met de eerste ploeg meetrainen”, klinkt het. (ACR)