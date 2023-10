Rolstoelatleet Kurt Deklerck start crowdfunding om naar Wereldspelen te kunnen

Kurt Deklerck (57) is een rolstoelbiljarter, gespecialiseerd in snooker en pool. In die disciplines samen heeft hij ondertussen 293 diverse titels verzameld en is door de WDBS (World Disability Billiards Snooker) geselecteerd voor de World Abilitysport Games snooker, van 1 tot en met 9 december in Nakhon Ratchisma in Thailand. “Het is voor mij een eer dat ik hiervoor naast drie andere Europeanen voor uitgenodigd ben.”

Op zijn Facebookpagina is de Bruggeling een crouwdfundingactie gestart omdat de kosten voor zijn deelname bijzonder hoog liggen en er geen tussenkomst is. “Ik ben iemand die er altijd volledig voor gaat en zou dan ook graag het volledige bedrag binnenhalen. Ik heb tijdens mijn trip een begeleider nodig want alleen lukt het mij niet. Dat is Dirk Roose uit Jabbeke. We zitten nu op zo’n vijftig donaties, goed voor een bedrag van ruim 1.300 euro”, vertelt Deklerck die met zijn kompaan ruim 4.200 euro wil verzamelen. “Snooker is in ons land jammer genoeg geen erkende sport. Het valt onder de volkspelen, dus zonder steun of tussenkomst van de officiële instanties. Wij als mindervalide snookerspelers ontvangen niet zoals bij de profspelers een enorm bedrag, zelfs geen euro bij winst of een podiumplaats” zucht Kurt. “Plus, er is mij ook nog eens 400 euro gevraagd om mijn snookerkeu in een doos te kunnen meenemen.”

Op de World Abilitysport Games zullen meer dan 1.000 atleten met een fysieke beperking in elf verschillende sporten strijden, voorafgaand aan de Paralympische Spelen van volgend jaar in Parijs. Snooker wordt er voor de eerste keer betwist. Deklerck hoopt op een duwtje in de rug om zijn reiskosten plus zijn verblijf van negen dagen en die van zijn noodzakelijke begeleider te financieren. “Ik kan niet alleen reizen vanwege mijn beperking. Vandaar ook de hoge kostprijs van onze trip naar de wereldspelen voor ons twee. Alle steun is welkom want vele kleintjes maken één groot”, besluit de Bruggeling. (ACR)