Rolstoelatleet Kurt Deklerck grijpt zilver op WK snooker

Kurt Deklerck (57) uit Brugge heeft in Nakhon Ratschasima in Thailand zilver behaald op het WK snooker, zij het in six-red-snooker. Een variant op snooker die gespeeld wordt met zes rode ballen in plaats van de gebruikelijke vijftien.

Snooker is een onderdeel van de elf verschillende sportdisciplines die in Thailand tijdens de World Abilitysport Games beoefend worden. De Brugse G-sporter werd er onderverdeeld in Group 1. Dit niet alleen vanwege de rolstoel maar ook de extra beperking aan zijn rechterarm. Kurt verloor in de finale van six-red-snooker met 3-1.

“Er zat meer in, maar je moet soms ook tevreden zijn met net iets minder dan het hoogste trapje. Ik heb er alles aan gedaan”, vertelt hij. “Ook de voorbereiding was goed in Sint Martinus Snooker Gent en ik had een goede begeleiding van Dirk Roose uit Jabbeke, en alle steun van het thuisfront. Bedankt ook aan alle mensen voor jullie gift. Om mij en Dirk te kunnen laten deelnemen en dank aan de persoonlijke sponsors.”

Crowdfunding gestart

Om zijn reis en zijn deelname te kunnen financieren moest Deklerck in aanloop naar het WK een crowdfunding starten. Dankzij een gift van 157 mensen kon hij het volledige bedrag inzamelen om in Thailand op zoek te gaan naar zijn zesde wereldtitel. (AC)