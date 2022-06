Roland Somers mikt op nieuwe speerwerptitel op BK: “Tevreden met 30 meter”

Roland Somers uit Oostkamp is met zijn 77 jaar het oudste deelnemende lid van Olympic Brugge aan de komende Belgische kampioenschappen atletiek voor masters. Dat BK wordt overigens zaterdag 11 en zondag 12 juni in Sport Vlaanderen in Assebroek door OB georganiseerd.

Olympic Brugge heeft zich bij de Vlaamse Atletiekliga aangeboden omdat er in Wallonië geen interesse was om het BK te houden. Ook al omdat de ervaring er is, want sinds 2009 organiseert de Brugse atletiekclub om de twee jaar een kampioenschap.

In het BK zit ook de Memorial Mieltje Pauwels verweven, die normaal in juni zou plaatsvinden. Er worden in het weekend heel wat atleten vanaf 35 jaar uit alle uithoeken van ons land verwacht. Samen staan zij in de diverse leeftijdscategorieën in voor honderden onderdelen, in zowel werp- als loopnummers. Onder deelnemers ook Danièle Denisty, de mama van Nafi Thiam, in het speerwerpen en verspringen.

De organisatie geldt tevens voor het West-Vlaams kampioenschap voor masters. Het wordt voor OB ook de gelegenheid om de nieuwe installaties voor het hoog- en polsstokspringen in gebruik te nemen.

Veteraan

Roland Somers, die op jonge leeftijd met zwemmen begon, is al 63 jaar aan Olympic Brugge verbonden en neemt op vertrouwde bodem bij de veteranen deel aan het speerwerpen in de categorie +75 jaar. “Ik ben zeer tevreden dat mijn club deze organisatie doet”, vertelt de senior.

Somers begon ooit als crosser en na het polsstokspringen en het discuswerpen schakelde hij als cadet over naar de speer. “Uiteraard met ouder te worden, gaat het werpen moeizamer. Als opwarmer moet ik zeker dertig tot veertig keer gooien vooraleer ik mij goed voel.”

Het Belgische record van ruim 31 meter evenaren of beter doen, zal voor Roland moeilijk zijn, maar hij gaat uiteraard voor de titel. “Mijn beste prestatie destijds was 60 meter. Met 37 meter 90 bij de +70 heb ik nog steeds het Belgische record. Nu zal ik met dertig meter tevreden zijn. In tegenstelling tot velen werp ik het liefst en ook het best met de wind tegen.”

Vele atleten hebben daarnaast een bepaalde techniek. “Ik zit met een knieprothese. Lopen is moeilijk, dus moet alle kracht uit mijn arm en de schouder komen”, besluit Roland Somers. Naast hem is er bij OB verder een deelname van Katia Wyffels, Beryl Otieno, Chantal Maus, Wim Darthet, Tim Calliauw en Alexander Diaz Rodriguez.

(AC)