Roeselare Rangers in competitie met heren- én damesploeg: “Gestaag blijven groeien”

Tien jaar na het ontstaan van de club pakken de Roeselare Rangers dit seizoen voor het eerst uit met competitiehockey voor volwassenen. Het komt nu zowel met een heren- en damesteam in competitie uit.

“Een logisch gevolg, aangezien de meeste van onze leden van het eerste uur intussen al zeventien jaar en ouder zijn”, zegt voorzitter Michiel Van Eeckhoutte. “Omdat ons ledenbestand voor de helft uit heren en voor de helft uit dames bestaat, hebben we er bovendien voor gekozen om niet met één maar met twee eerste elftallen uit te pakken. Een weloverwogen keuze: onze rekrutering doet het bij de beide doelgroepen heel goed en dat willen we graag zo houden.”

Tweede kunstgrasmat

“Onze twee nieuwe ploegen bestaan voor het overgrote deel uit jong olwassenen van 17, 18 en 19 jaar. Bij onze heren werd de selectie uitgebreid met drie internationale spelers die al langer in onze jeugdwerking actief zijn: twee Italianen, waarvan er straks één iemand de rol van speler-trainer op zich zal nemen, en één Argentijn. Bij onze dames doen we het zonder extra métier, om de eenvoudige reden dat ons trainerskorps bij de jeugd vandaag eigenlijk voornamelijk uit mannen bestaat.”

“De achterliggende gedachte waarom we ons nu aan volwassenenhockey wagen, is dat we hopen om onze jeugdspelers zo de mogelijkheid te bieden om ook op latere leeftijd in de hockeysport te blijven. We zien ons eerste seizoen vooral als een leerjaar. In tegenstelling tot in het voetbal zijn transfers in het hockey eerder schaars. Dat geeft ons allicht de kans om gestaag te groeien. Onze inschrijvingen zitten in de lift, er komt straks een tweede kunstgrasmat bij, en met ook nog eens een nieuwe sproei-installatie erbij, hebben we op het vlak van infrastructuur in elk geval al een paar belangrijke stappen gezet. Onze resultaten kunnen er maar goed bij varen.”

De openingsspeeldag bracht nog geen puntenwinst met zich mee, want noch de Heren 1, noch de Dames 1 slaagden er vorige week in om de zege thuis te houden. Een leuke bijkomstigheid is dat de twee nieuwe ploegen hun thuiswedstrijden voorlopig allebei op zondagnamiddag afwerken. Voor de prijs hoef je het niet te laten: wie de eerste elftallen van de Roeselare Rangers in actie wil zien, mag op Onze Kinderen elke twee weken gratis binnen. (SB)