Roeselaarse kajakvaarders zoeken nieuwe leden via ‘Start to kajak’: “Plezier beleven op en rond het water”

De Roeselaarse kajakvaarders, kortweg RKV, zagen ondanks de vele goeie bedoelingen, in de coronaperiode hun ledenaantal niet spectaculair meer stijgen. Vandaar dat men in de maand mei opnieuw start met hun ‘Start to kajak’. Tijdens zes kennismakingslessen zal men door de gediplomeerde clubinitiators de basis leren van deze watersport.

“Corona zette duidelijk veel mensen aan het denken dat het leven ook rustiger kan”, opent jeugdverantwoordelijke Benoit Moerkerke (22). “Dat had ook zijn invloed op onze clubwerking. In normale omstandigheden zag je regelmatig nieuwe leden inschrijven, de voorbije twee jaar was er bijna geen instroom meer. De club spaarde nochtans kosten noch moeite en investeerde in veel nieuw materiaal en zelfs een derde kleine bestelwagen voor de verplaatsingen.”

Drie groepen

“Met ons initiatief ‘Start to Kajak’ gaan we nu nadrukkelijk op zoek naar nieuwe leden tijdens een zestal lessen. In drie groepen, volgens de leeftijd, zullen we zowel jongeren als volwassenen de basistechnieken van kajak aanleren. Naar het einde van de lessenreeks nemen we hen zelfs al mee naar bijvoorbeeld De Koolhofputten in Diksmuide en een aangelegde wildwaterpiste in de omgeving van Arras (Frankrijk).”

Met de nodige motivatie, een goed humeur en kennis van zwemmen kom je bij ons al heel ver

“De lessen hebben plaats op de woensdagen 4, 11, 18 en 25 mei, op donderdag 26 mei en het slotevent is gepland op zaterdag 4 juni. De kostprijs bedraagt 85 euro, lidgeld voor het komende seizoen inbegrepen. De deelnemers zullen tijdens deze kennismakingslessen duidelijk zien dat ons motto ‘Plezier beleven op en rond het water’ is. De mensen moeten opnieuw uit hun zetel gehaald worden zodat ons ledenaantal weer aangroeit tot een stuk boven de huidige 150 leden.”

G-sport in de lift

De Roeselaarse kajakvaarders beschikken ook over een volledig aparte G-werking onder leiding van Silke Carly. “Toen de vraag gesteld werd vanuit de stad om ook mensen met een beperking aan het sporten te zetten, hebben we bij RKV onmiddellijk op de kar gesprongen”, gaat secretaris Gwenny Van Collie (43) verder.

Laagdrempelig houden

“De belangstelling groeide eigenlijk onmiddellijk waardoor we deze tak ondertussen in twee groepen hebben opgesplitst. Mensen met een zware lichamelijke beperking krijgen een ‘one to one’-begeleiding op het water, de leden met een mentale beperking proberen we zoveel mogelijk in de gewone werking op te nemen. Het is duidelijk dat we een club zijn die volledig familiegericht zijn. We houden het daarvoor ook zoveel mogelijk laagdrempelig. Met de nodige motivatie, een goed humeur en kennis van zwemmen kom je bij ons al heel ver.” (SBR)

Ondertussen al interesse gekregen om zich in te schrijven voor ‘Start to Kajak’? Surf dan naar http://www.rkv.be/nl/start2kajak/start-2-kajak-mei-2022