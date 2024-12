Roeiers Lander en Sybe zijn indoorkampioen

Op het voorbije Belgisch kampioenschap indoorroeien was er bij de jeugd een nationale titel voor Lander Tratsaert uit Bredene en Sybe Vansever uit Zuienkerke. Beiden zijn lid van de KRNS Oostende en dromen in de toekomst van een plaats bij de Belgian Sharks.

Het Open Belgian Indoor Rowing Championship, kortweg OBIC, is een prestigieuze indoor roeiwedstrijd die jaarlijks wordt georganiseerd door de Antwerpse Roeivereniging Sculling. Plaats van het gebeuren was sporthal De Schalk in Willebroek. Daar bezorgden Lander Tratsaert en Sybe Vansever hun roeiclub uit Oostende de nationale titel, respectievelijk bij de U15 en U13.

Ergometer

Lander (14) zette in zijn leeftijdscategorie met 27 deelnemers met 3’20”80 de sterkste tijd neer. “Ik kom uit het voetbal. De eerste maal in een roeiboot was wel zwaar, maar ik zette door”, vertelt hij. “Dit is mijn eerste titel op de ergometer. Een verrassing want ik had heel goede tegenstanders.”

Indoorroeien op Concept-ergometers behoort tot het trainingsprogramma van elke roeier. Een ideale manier om tijdens de wintermaanden de conditie te onderhouden. Via de ergometer worden net zoals bij het roeien bijna alle spiergroepen van het lichaam gebruikt. “Het verschil met in de boot is groot. Het is puur kracht en conditie. Ik ga de komende maanden nog meer op mijn gewicht en mijn voeding letten, vele afstanden roeien zodat ik volgende zomer nog beter kan presteren”, aldus Lander.

Sybe (12) uit Zuienkerke keek op jongere leeftijd naar een watersport uit. Het werd uiteindelijk roeier bij de club in Oostende. “Zo’n ergometer is een mooi alternatief. ’s Winters is het koud en valt er neerslag. Het is dan gemakkelijk dat we op zo’n toestel binnen kunnen trainen.” Sybe won het BK in 1’50”60. “In tegenstelling tot Lander roei ik nog bij de jeugd. Dus zijn het voor mij andere trainingen, gericht op minder intensieve wedstrijden. Dit jaar won ik alle wedstrijden. Volgend seizoen zal de tegenstand groter zijn maar hoop ik toch in de top vijf te raken.” (ACR)