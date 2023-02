Roeier Tristan Vandenbussche neemt deel aan WK indoor: “Gekwalificeerd met de snelste tijd”

Tristan Vandenbussche neemt zondag 26 februari deel aan het WK indoorroeien U23. Net als vorig jaar – wanneer hij brons behaalde – doet hij dit online in een voor hem vertrouwde omgeving, bij hem thuis in huisbrouwerij Fort Lapin.

Het WK indoorroeien heeft dit jaar plaats in Missisauga in het Canadese Toronto. Wie de reis niet wil ondernemen, kan ook virtueel op de ergometer plaatsnemen. Vorig jaar was het reeds online voor alle deelnemers omwille van de coronapandemie. Ook dit jaar kan het indoor roeitoestel verbonden worden met een computer en moet de prestatie gefilmd worden. “Er zijn er in mijn leeftijdscategorie wel ter plekke, maar dat zijn meestal de Canadezen die aan het WK meedoen”, weet Tristan Vandenbussche van de Brugse Trimm- en Roeiclub.

Supporteren kan in Fort Lapin. Het zal spannend worden

Tristan neemt net als alle andere vijftien virtuele en persoonlijke roeiers deel op zondag 26 februari om 16 uur. De wedstrijd is volledig virtueel en over heel de wereld via een livestream te volgen. Hij neemt op zijn ergometer aan het WK deel, op een vertrouwde locatie, bij hem thuis in de Brugse huisbrouwerij Fort Lapin die wordt uitgebaat door zijn ouders. “Vorig jaar was er aardig wat volk aanwezig. Op die manier kan er wat sfeer gecreëerd worden met sponsors, familie en vrienden. Dat is wel tof. Iedereen is zondag welkom om te supporteren.” Vorig jaar was Tristan goed voor brons. Nu gaat hij resoluut voor het goud. “Ik ben gekwalificeerd met de snelste tijd. De Portugees André Pinto wordt wellicht mijn grootste concurrent. Zijn beste tijd is een halve seconde trager dan mij. Het zal dus spannend worden”, vindt de Brugse roeier die ook hoopt om zijn besttijd van 5:52’06 te verbeteren.

Stage

Tristan was tot woensdag op stage met de Belgian Sharks in het Spaanse Amposta, met de licht- en zwaargewichten samen. De 22-jarige Bruggeling was vorig jaar bij de U23 Europees -en wereldkampioen, en won met zijn Gentse teamgenoot Aaron Andries ook de B-finale van de Wereldbeker in Luzern. Deze prestaties zorgden er bij de nationale technisch commissie voor om met het oog op de Olympische Spelen het project met een dubbelvier stop te zetten en alles op een dubbeltwee te zetten. “In maart gaan we voor tien dagen naar het Italiaanse Varese om daarna door te reizen naar Piediluco voor de Memorial Paola d’Aloja, een internationale regatta waar we in verschillende combinaties in dubbel zullen deelnemen. Welke combinaties zijn nog niet bekend. Eind april zijn er dan trials in skiff met het weekend erna die in dubbel.” (ACR)