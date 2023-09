Roeiclub KRNSO keert terug van BK met 12 medailles

Op het voorbije Belgisch kampioenschap roeien in lange boten in Hazewinkel heeft de KRNSO een zeer knappe prestatie neergezet, met maar liefst vijf gouden medailles, driemaal zilver en vier keer brons.

De Oostendse roeiclub wilde sterk voor de dag komen. Dat lukte al meteen met een eerste plaats voor Marit Janssens en Cato Vanheste bij de U19 in de dubbel-twee, in 7:44’28”. Zij roeiden ruim een seconde sneller dan het Brugse duo Sara Denolf en Sofie Deconinck-Denys.

In diezelfde discipline bij de masters ging de Belgische titel naar Henri Lambregt en Gilles Rommelaere. In een deelnemersveld van twintig boten zetten beiden de snelste tijd neer (3:13’78”), ruim twee seconden minder dan een duo uit Hannuit.

“Onze verwachting was dat we zouden winnen. De voorsprong was wel verrassend groot”, vertelt Henri Lambregt. “Het was de eerste keer dat Gilles en ik samen roeiden. Ik ben het van jongs af aan blijven doen. Bij Gilles was er een onderbreking. Het is een complete sport, en dat maakt het roeien zo bijzonder. Het vergt conditie, kracht, uithouding. Alles komt samen in onze sport. Het is een beetje zoals bij zwemmen, waar je ook alle spieren gebruikt. En je kan het op een latere leeftijd blijven beoefenen, ook dat is meegenomen.”

Jeroen Neus nam als hoofdtrainer de beslissingen over wie met wie op het BK in een boot kon. Hij baseerde zich op de aanwezigheid op de trainingen, en op de sterkte van de ploeg.

Bij de KRNSO blikken ze tevreden terug op het BK. Ook dankzij de nieuwe Belgische titel op het koninginnennummer. De acht met stuurvrouw liet twee Gentse boten achter zich en werd nationaal kampioen, met Marit Janssens, Cato Vanheste, Astrid Francken, Eline Van Loke, Ilse Vandenhouweele, Astrid Van Roy, Erin Neus, Heike Lambregt, en Nina-Maria Colpaert als stuurvrouw.

Marit, Cato, Astrid en Lien Boucquez bezorgden de KRNSO nog een vierde en vijfde titel bij de U19, in dubbelvier en vier zonder. “Onze club is super. Men staat er open voor iedereen, van jong tot oud. Echt tof”, besluit Henri Lambregt. (ACR)

