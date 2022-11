Robin Mathijs stapt na 7 jaar op als coach bij HBC Izegem

Robin Mathijs besliste woensdag na de nederlaag in de bekerwedstrijd om niet langer als coach aan te blijven van de Heren A van HBC Izegem. Een aanvaring met één van de spelers na een verloren bekerwedstrijd gaf de doorslag.

“Mijn beslissing komt er voornamelijk nadat we gisteren verloren in de bekerwedstrijd met 36-33 en er daarop ook nog een aanvaring volgde met een van de spelers”, vertelt Robin Mathijs.

Druppel te veel

“We zaten niet meer op dezelfde lijn met een aantal spelers. Natuurlijk kwam deze beslissing er niet zomaar plots. Het was de druppel te veel. De aanvaring van gisteren was wel de oorzaak, maar vooral de reactie te veel.”

“Inmiddels was ik aan mijn zevende jaar toe als trainer van HBC Izegem. Ik heb daar zes mooie jaren gekend. Dit jaar lag wat anders. Vorig jaar werd al de samenwerking stopgezet met mijn assistent-trainer, wat ik al niet zo prettig vond. Dit seizoen hebben we nooit een goed gevoel gehad. Ook de resultaten zijn er niet naar. Het objectief behalen we niet en het is simpelweg te weinig voor onze ploeg. Er volgen wel nog voldoende wedstrijden om nog iets te kunnen rechtzetten en ik hoop dat dit hen toch heeft wakker geschud.”

Frank Patteeuw

“Of ik nog ergens anders aan de slag ga, weet ik op dit moment nog niet. We zien wel wat er op mijn pad komt. Ik heb vernomen dat Frank Patteeuw van de sportieve commissie de functie van coach voorlopig op zich zal nemen.” (RV)