Robin Barbiaux verdiend Vlaams kampioen in Ardooie

Wijnendalenaar Robin Barbiaux veroverde gisteren zaterdag 11 juni op het boksgala in sporthal De Ark in Ardooie de Vlaamse titel in het licht zwaargewicht. Hij won ruim op de punten van de Bruggeling Sadaam Da Silva. “Een heerlijk gevoel zo een titel”, zei Robin na de kamp. “En nu afwachten of ik op 1 november in Izegem voor en Belgische titel kan boksen.”

Omdat Delfine Persoon na haar wedstrijd in Abu Dhabi niet in Ardooie kon boksen, moesten de organisatoren (Boxing Team Houtland) het zaterdagavond doen met een affiche met minder grote namen. Maar het toch ruim opgekomen publiek zag wel een boksgala met veel mooie en evenwichtige kampen. Zo kan het dus ook. En dat is het wat de bokssport nodig heeft.

De eerste 3 ronden van de titelkamp liepen voor Robin Barbiauw en Sadaam Da Silva gelijk op. Al moest de Bruggeling in de 3de ronde toch even op de knieën gaan. Vanaf de 4de rond nam Robin echter het heft in handen en scoorde punt per punt. Hij was ook technisch de betere van Sadaam, die het de laatste twee ronden heel hard te verduren kreeg. Maar uiteindelijk was het een meer dan verdiende overwinning van Robin Barbiaux. De punten die de refs gaven spreken boekdelen: 79 – 72, 78 – 73 en 79 – 72.

“Ik trainde heel hard voor die kamp en wordt er nu ook voor beloond. Het was wel een harde kamp. Maar uiteindelijk geeft het me een heerlijk gevoel. Ja zo een titel smaakt naar meer moet ik zeggen. Ik hoop dan ook dat mijn coach Filiep Tampere er kan voor zorgen dat ik op 1 november in Izegem voor de Belgische titel kan boksen.”

Sterke Leonardo

Eén van de mooiste kampen van de avond was die van Leonardo Strynckx (Boxing Team Houtland) die aan zijn 3de profkamp toe was tegen de Kroaat Sandro Stanic. Er werd in het publiek gefluisterd dat de Kroaat alleen naar Ardooie kwam om eurocenten op te rapen, maar niets was minder waar. Het was een harde en taaie brok voor Leonardo, die echter heel verstandig aanpakte. Stanic daagde af en toe hem en het publiek uit. “Ik liet me daardoor echter niet van de wijs brengen en stond niet alleen fysisch maar ook mentaal sterk te boksen”, zegt een zelfzekere Leonardo. “In de 4de ronde nam ik even wat gas terug, maar mijn coach Filiep zei me dat ik moest doorgaan. En dat deed ik ook. Met succes!”

Leonardo Strynckx tegen Sandro Stanic. © VDB

In de 6de ronde ging Stanic op de knieën, stond recht, maar bleek niet meer in staat om verder te boksen. De scheids legde de kamp terecht stil.

Thibault George (Boxing Team Houtland) wilde zich na zijn ko-nederlaag van de vorige keer herpakken en dat is ook gedeelte lijk gelukt. In de eerste 2 ronden was hij iets beter dan de Fransman Cherif Mohamed Benchadi. Daarna ging het een stuk moeilijker. Al bij al een mooie kamp die geen winnaar opleverde. Twee refs gaven 57 – 57, de andere gaf Benchadi gewonnen met 58-57. Een niet unanieme match nul.

De andere kampen

Elite: Shamshad Aramkhel (BTH) wop van Filip Poturovic (Kroatië) en Milos Janjanin (Bosnië) won door opgaven na handbreuk van Giovanni Techel (BTH).

Amateurs: Mauro Degroote (BC Respect Lauwe) wop van Emiel Marijsse (BTH); Kevin Tetteh (Gent) wop van Zaftoe Ahmadzai (BTH), Arigon Avdimetaj (Hasselt) wint van Michael Feys (BTH) door stopzetting kamp in de 1ste ronde, Rutger Peersman (BTH) wop Alex Lameire (BC Respect Lauwe), Sargis Poghosyan (BTH) wop van Romal Hotak (BC Flandria Oostende) en Xander Deceur wop van Josias Ngonda (Aalst).

(IB)