Robin Barbiaux bokst zich naar Vlaamse titel na acht ronden

In sporthal De Ark in Ardooie werd zaterdagavond door Boxing Team Houtland een boksgala georganiseerd.

Delfine Persoon kwam er na haar winst in Abu Dhabi nog niet in actie. De hoofdkamp was die om de Vlaamse titel bij de lichtzwaargewichten -79,3 kg. En dit tussen twee uitgeweken Bruggelingen: Robin Barbiaux, getraind door Filiep Tampere en Filip Ryckier van de organiserende club en de 31-jarige Sadaam Da Silva Caetano, getraind door Kenny De Bruycker in The Academy in zijn woonplaats Gent.

Beide boksers hadden tot nu toe bij de profs een gelijkaardig palmares en stonden reeds eerder al eens twee keer tegenover elkaar bij de amateurs, met elk één keer winst. Nu trok Barbiaux aan het langste eind. De 27-jarige bokser uit Wijnendale won de kamp om de Vlaamse titel op punten na acht ronden.

Barbiaux is nu negen jaar met boksen bezig. Hij won in Eernegem een klein jaar geleden zijn eerste profkamp. Daarna volgde nog twee keer winst. De laatste was in april in Ledegem na een knock-out tegen de Fransman Mohamed Cherif Benchadi. In Ardooie stapte hij nu voor de vierde keer als winnaar in een profkamp uit de ring.

Eerder op de avond kon onder andere Leonardo Strynck bij de elite 59 kg met Tampeire als zijn manager zijn ongeslagen status behouden. Hij won van de Kroaat Sandro Stanic. Giovanni Techel moest in 77kg met een blessure opgeven.

(ACR/ Foto Boxing Team Houtland)