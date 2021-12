Robbe Demets en Jarno Dewulf zijn Belgisch kampioen judo: “Mijn doel? Een wereldtitel”

Robbe Demets (19) en Jarno Dewulf (20), twee Lendeleedse topjudoka’s, werden vorige zondag in Herstal allebei Belgisch kampioen in hun gewichtsklasse. Voor Robbe is het al zijn vijfde nationale titel, voor Jarno zijn derde.

Robbe Demets uit Hoog Einde behaalde de titel bij de U21 -66 kg. “Ik geraakte vlot in de finale waar ik het moest opnemen tegen mijn goede vriend Deny Altemirov van wie ik won met waza-ari”, zegt Robbe. “De judoka’s die ik die dag versloeg stonden uiteindelijk met mij op het podium.”

Robbe presteerde de voorbije jaren uitstekend, ook internationaal. “Ik ben het meest trots op mijn tweede plaats op de European Youth Olympics Festval (EYOF) in Bakoe in Azerbeidzjan en mijn eerste plaats in de International Masters in Bremen in Duitsland. Mijn volgende doelen? Het komende EK en WK waar ik telkens een podiumplaats wil behalen. Daar train ik iedere dag hard voor. Iedere week train ik ook drie keer in de topsportschool in Antwerpen.”

Als judoka heb je altijd wel ergens pijn

Robbe beoefent judo van zijn zevende. “Eerst bij Cobra in Lendelede, nu bij Judoclub Koksijde en binnenkort weer dichter bij huis in Judoclub Moorslede met trainers Eddy Nollet en ook Gery Verthé van Cobra. En al die jaren bleef ik gelukkig gespaard van grote blessures. Al heb je als judoka altijd wel ergens pijn. Van brandwonden tot blauwe plekken, gebroken tenen of vingers… Maar ik kan wel tegen een stootje”, besluit de eerstejaarsstudent LO en Bewegingsrecreatie aan de hogeschool in Gent.

Met ippon

Jarno Dewulf (21) werd zondag voor de derde keer Belgisch judokampioen in de klasse U21 -100 kg. “Mijn tweede titel bij de junioren U21”, zegt Jarno. “Op 11 november werd ik ook al Belgisch kampioen bij de senioren. In Herstal won ik mijn drie kampen met ippon.”

Jarno begon zijn carrière bij judoclub Cobra toen hij 6 jaar was. Hij werkt als zelfstandig onderaannemer tuinaanlegger. “Ik kan zelf mijn werkuren regelen en die afstemmen op mijn trainingen, al blijft de combinatie fysiek vrij zwaar. Twee tot drie keer in de week rij ik naar de topsportschool in Antwerpen, waar ik kan trainen met Mathias Casse en Tom Nikiforov.”

Jarno presteerde ook al internationaal. “Ik deed dit jaar al drie keer mee aan internationale tornooien: Serajevo (Bosnië), Praag (Tsjechië) en Lignano (Italië) waar ik jammer genoeg de gewrichtsbanden van de linker enkel scheurde, waardoor ik twee maanden geen judo kon doen. Eind oktober mocht ik de trainingen en de competitie hervatten. Maar maandag werd ik in een ziekenhuis in Antwerpen geopereerd aan mijn pols voor ontstekingen op een pees en mag nu opnieuw vier weken niet trainen. Mijn eerste doel is de Open Belgium in januari 2022 in Visé.” (IB)