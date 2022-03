Rino Vanhooren uit Brugge is Belgisch kampioen shorttrack

Rino Vanhooren kroonde zich zondag bij de heren senioren voor de eerste keer tot nationaal kampioen in het shorttrack. Zijn vriendin Alexandra Danneel uit Zandvoorde werd tweede bij de dames senioren. Een andere Bruggeling, Warre Van Damme, behaalde goud bij de U18.

Het voorbije weekend had in ijsbaan de Schaverdijn in Hasselt het Belgisch kampioenschap shorttrack plaats. Circa vijftig snelschaatsers streden er in diverse leeftijdscategorieën om het goud. Dit jaar werd de nationale titelstrijd over twee dagen verspreid, in plaats van één dag tijdens de voorbije jaren.

Op zaterdag stond de Pinguïn Cup voor jonge schaatsers op het programma. Tristan De Vuyst en Ferre De Kimpe, beiden van de Brugse Shorttrack Club, werden respectievelijk tweede en derde in het overall klassement, na Gentenaar Guus Hermans. Maar alle zeventien jonge schaatsers werden uiteraard voor hun inzet met een medaille beloond.

Ambitie

Op het BK zelf waren Hanne en Stijn Desmet de grote afwezigen. Zij waren reeds samen met team Nederland naar Canada vertrokken om zich zo als Belgen optimaal voor de te bereiden op het WK.

Ook Warre Noiron en Aleyandro Rivero-Maerschalk moesten noodgedwongen het BK in Limburg annuleren. Zij waren niet tijdig terug uit Vuokatti waar ze de voorbije week deelnamen aan de EYOF.

Hierdoor kwamen de Bruggelingen Rino Vanhooren van de Brugse Shorttrack Club (BSC) en Warre Van Damme, die vorig jaar deze club ruilde voor Shorttrackclub Kristallijn in Gent, met nog meer ambities aan de start.

Beiden werden zelfs nationaal kampioen. Rino Vanhooren finishte als eerste op de 500 en 1500 meter en als tweede op de 1000 meter en eindigde hiermee met 89 punten op de eerste plaats, voor Ilias Peeters (IDA) en Adriaan Dewagtere (STKG).

Bij de dames was er een tweede plaats voor Alexandra Danneel, de partner van Rino en tevens lid van het Brugse BSC. Zij werd op de drie afstanden telkens tweede na Tineke Den Dulk die zo nationaal kampioen werd.

Wisselbeker

Bij de U18 was het goud dus voor Warre Van Damme. De Bruggeling klopte zijn jongere broer Fré Van Damme en Enzo Proost, ook al binnen de Gentse club actief die tevens de nieuwe aflossingskampioen werd. De broers Van Damme moesten het met SKTG enkel tegen YDS opnemen, een jongere ploeg die slechts met drie schaatsers aan de start verscheen, door het uitvallen van Jesse-Jan Rayen. STK Gent nam tevens de Marcel Cornelis-wisselbeker mee naar huis.

Voor Rino Vanhooren en Warre Van Damme zit het seizoen er nog niet op. Zij vertrekken binnenkort naar het Canadese Montreal waar ze van 8 tot 10 april deelnemen aan het WK, waar ze deel uitmaken van de Belgische aflossingsploeg.

(ACR)