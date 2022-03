Rino Vanhooren en Warre Van Damme naar WK shorttrack door uitsluiting Rusland

Ons land mag drie extra shorttrackers laten deelnemen aan het wereldkampioenschap shorttrack in het Canadese Montreal en dat is goed nieuws voor de Bruggelingen Rino Vanhooren en Warre Van Damme die samen met Enzo Proost zijn geselecteerd voor de estafetteploeg bij de mannen.

Na lange tijd mag België weer een aflossingsploeg naar het wereldkampioenschap shorttrack sturen. De wedstrijd wordt van 8 tot 10 april georganiseerd, drie weken later dan oorspronkelijk was gepland.

Enkel de acht beste landen konden met hun aflossingsploegen aan het WK deelnemen. Na de vier olympische kwalificatiewedstrijden, die zowel als selectie voor de voorbije Spelen in Peking, als voor het WK golden, eindigde de Belgische herenploeg als tiende, net achter Japan. Maar door de verbanning van team Rusland en Japan die onlangs besliste om niet deel te nemen met een relayteam, werd ons land alsnog opgevist om die achtste plaats op te vullen.

BK in Hasselt

Individueel werden eerder Hanne en Stijn Desmet, net als Tineke den Dulk en Ward Pétré geselecteerd voor Montreal. Deze selectie is nu aangevuld met Enzo Proost en Rino Vanhooren van de Brugse Shorttrack Club (BSC) en Warre Van Damme die vorig jaar deze club ruilde voor Shorttrackclub Kristallijn in Gent.

Vooraleer zij naar Canada vertrekken staat er voor hen nog het Belgisch kampioenschap gepland, in het weekend van 26 en 27 maart in Hasselt. “Na het WK junioren waar ik individueel als 14de eindigde leek het erop dat mijn seizoen na het BK erop zat. Dit is opnieuw een mooie kans voor mij om door te groeien en mee te doen met de beste shorttrackers ter wereld”, vindt de 19-jarige Warre Van Damme.

“We zullen er als team staan en tonen dat we kunnen meedoen met de top. Zo gaf de medaille van Hanne Desmet op de Winterspelen in Peking ons allen een boost die we op het WK zeker kunnen gebruiken”, aldus Van Damme.

(ACR)