Rijke bekeroogst voor MarieFlo’s Danscenter

In totaal stonden 85 dansers van MarieFlo’s Danscenter, in het weekend van 7 en 8 mei, in Veurne op de dansvloer tijdens het Belgisch kampioenschap hiphop, disco en modern. Samen veroverden ze 42 podiumplaatsen, nooit eerder lukte hen dat op een BK. Danscoach Marie-Lien Valcke zag hoe zes Belgische titels mee naar Lauwe kwamen, allemaal veroverd in het hiphopgenre. De kampioenen zijn het duo Yana Braye Kyra Lizy (kinderduo), het duo Miley Vandepitte Zoë Braye (juniorduo), MFC crew (kleine kindergroep), 2crew4 u. (kleine volwassengroep), Squad (kinderformatie) en MFD crew (juniorformatie). (CB)