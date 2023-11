Rien Denolf voor derde keer naar WK trampoline

Van 16 tot en met 19 november vindt in het Britse Birmingham de World Age Group Competition (WAGC) plaats, zeg maar het wereldkampioenschap voor de jeugd. Rien Denolf werd geselecteerd om er op trampoline voor de derde keer deel te nemen.

Rien Denolf (15) volgde als gymnast het spoor van zijn moeder Katia Denolf. Zij was in Oostende trainster topsport toestelturnen voor meisjes. Rien begon op 5 jaar in de minigym en op 6 jaar met trampolinespringen en werd nadien meerdere malen West-Vlaams, Vlaams en Belgisch kampioen.

Medaille

In 2022 nam hij als junior voor het eerst deel aan een EK. Na Sint-Petersburg (2018) en Baku (2021) trekt Rien nu richting Birmingham voor een derde deelname aan het WAGC. “Tijdens de voorbereiding van dit internationale treffen moest ik voor de Gymfed mijn selectie voor het EK van volgend jaar bij de seniors al springen. Dat zorgde enigszins voor wat druk, anderzijds stak ik wel in een zeer goede vorm en is de selectie al binnen.”

Rien nam begin oktober deel aan de Loulé Cup in Portugal waar hij voor één keer op de dubbele minitrampoline in actie kwam, omdat ze in het team een junior nodig hadden. Rien deed het nodige en behaalde goud met het team. Individueel bereikte hij de finale op trampoline. Hij sprong netjes en beheerst met de nodige moeilijkheid, wat hem een zilveren medaille opleverde. Daarna werd zijn voorbereiding richting het WAGC wat verstoord.

Enkelblessure

“Twee weken geleden heb ik ongelukkig mijn enkel omgeslagen. Veel springen zat er toen niet in. Ik deed wel aan krachttraining. Hopelijk geraak ik tegen volgende week voldoende hersteld. Ik heb er alvast veel vertrouwen in”, aldus de gymnast van Turnclub WIK Oostende.

Hij wil in Birmingham op de trampoline zijn beste persoonlijke score op zijn twee reeksen (43 en 54 punten) die hij springt verbeteren. “Ik ga sowieso voor een moeilijke oefening. Iets wat ik nog niet zolang doe. De eerste keer was tijdens de testen voor het EK begin oktober. Er zitten acht dubbele en twee driedubbele salto’s in.” (ACR)