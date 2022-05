Resultaten van de motorcross VJMO / MCLB in Oostkamp

De Vlaamse Jeugd Motorcross Opleiding was op zaterdag 21 mei te gast in onze provincie te Oostkamp, en de Motor Cross Liefhebbers Bond op zondag 22 mei.

VJMO op zaterdag

Hakkan Hempte uit Otegem was in de eerste reeks bij de Initiatie alweer iedereen te sterk, maar in de tweede manche moest hij zijn meerdere erkennen en verloor met de chrono, en Hakkan moest vrede nemen met de tweede podiumplaats.

Ollie Van De Casteele (Brugge) plaatste zich als zesde en vijfde, goed voor de vijfde plaats in de eindstand.

Britt Van Tatenhove (Zwevezele) schreef andermaal beide reeksen op haar naam bij de Mini-Ladies en mocht met de hulde dan ook weer op het hoogste schavotje.

Matto Vertongen (Avelgem) was beresterk bezig bij de Nieuwelingen 65cc met dubbele reekszege en de bloemen en de grootste beker als resultaat. Tallon Dekeyser (Ruiselede) was ook knap bezig bij deze jonge solorijders met dubbele tweede plaats.

Nash Kinet (Sint Eloois Vijve) werd derde in de eindstand bij de Nieuwelingen 85cc met de vierde en tweede plaatsen.

Nina Dewulf uit De Haan werd in beide reeksen bij de Jeugd-Quads als derde afgevlagd, eveneens goed voor de derde eindstek.

Danaé Zutterman (Beernem) werd vierde in de totaalstand bij de Ladies Open met dubbele vijfde plaats.

Seth Priem uit Lichtervelde was sterk bezig bij de Junioren 85cc met dubbele reekszege en met de hulde mocht hij dan ook op het hoogste schavotje.

Bo Tytgat ook uit Lichtervelde maakte zijn debuut in de hoogste klasse bij de jeugdfederatie, de Aspiranten, en de jonge kerel werd daarbij driedubbel zevende.

Op zaterdag rijden ook de ‘grote Quads’ om het zondagprogramma te verlichten . Davy Verspaille (Deerlijk) mocht na afloop naar de hulde als tweede in de eindstand na zijn tweede en derde plaatsen. Zijn dorpsgenote Febe Devos werd bij deze vierwielers driedubbel vijfde.

In de bijkomende reeksen voor Pit-Bikes was Greg Demeulemeester (Kerckhove) iedereen te sterk en pakte uit met dubbele reekszege. Stanley Verstraete (Zerkegem) werd driedubbel tweede.

MCLB op zondag

Tybo Tytgat uit Lichtervelde mocht met de hulde op het hoogste schavotje als eindwinnaar bij de Nieuwelingen 250/500cc, jongeren tussen 19 en 23 jaar, hij kwam als derde en tweede onder de geblokte vlag. Joshua Dubaere (Otegem) mocht mee op het podium als derde na zijn zesde plek in de eerste reeks en reekszege na de pauze. Jeffrey Deruddere (Tielt) kwam als vijfde en derde door de finish, goed voor de vijfde plaats in de totaalstand.

Alexi Decordier (Anzegem) werd zevende in de eindstand bij de Nieuwelingen A, (19 – 23 jarigen), hij legde beslag op de negende en zesde plaatsen.

Gert-Jan Bouckhuyt uit Meulebeke die nu zijn nestje heeft in Koolskamp, werd als derde en vierde afgevlagd, goed voor de tweede podiumplaats bij de Nieuwelingen B, de 30 – 42 jarigen. Jaime Palacios (Ruddervoorde) viel net naast het podium als vierde bij deze Nieuwelingen B na zijn zesde en derde plaatsen.

Xavier Degeldere uit Ingelmunster werd tweede in de eindstand bij de oudste Nieuwelingen, groep C de plus 42 jarigen, hij legde beslag op de tweede en vierde plaatsen. Marc Kennes (Kortemark) werd derde in totaal bij deze C’s na zijn reekszege en vijfde plaats.

Bij de Beloften, (14 tot 19 jaar), een heel pak West-Vlamingen die de top-tien halen. Boris Vanrobaeys uit Roeselare mocht huiswaarts met de beker als derde in totaal na zijn vierde en tweede plaatsen. Milan Vandecaveye (Beernem) werd vijfde in de eindstand met de derde en zevende plaatsen. Troy Dendooven thuisrijder uit Oostkamp werd zesde in totaal met de achtste en vijfde plaatsen. Rune Van Massenhove (Leffinge) kwam als zevende en zesde onder de geblokte vlag en was daarmee zevende in de eindstand. Jelle Maes uit Izegem miste net de top-tien.

Aaron Spruytte uit Hooglede is reeds het ganse seizoen knap bezig en mocht eindelijk nog eens op het hoogste schavotje als winnaar bij de Junioren 250cc, hij legde beslag op de derde plek in beide reeksen. Jenthe Vancompernolle (Diksmuide) mocht mee naar de hulde, hij schreef de eerste reeks op zijn naam en kwam als tiende onder de geblokte vlag in de slotmanche waarmee hij derde was in de eindstand.

Bij de Junioren 500cc driedubbele tweede plaats voor Gilles Gesquiere uit Adinkerke en driedubbele zesde plaats voor Gino Deschuymer uit Harelbeke.

Bij de Nationalen 250cc West-Vlaamse zege voor Seth Van Tatenhove uit Zwevezele die in de eerste reeks als vierde door de finish ging en sterk uitpakte in de slotmanche met de reekszege, goed voor de eindzege. Broer Nate Van Tatenhove werd tweede in de eerste reeks, maar kende pech in de slotmanche en pas 24ste.

Lauclin Demeulenaere (Zuidschote) legde beslag op de vierde en achtste plaatsen bij de Nationalen 500cc, goed voor de zevende eindstek. Lowie Soens (Zwevegem) werd als achtste en negende afgevlagd.

Kristof Calus (Heestert) miste net het podium, hij werd vierde in totaal bij de Seniors met de vierde en derde plaatsen.

De Internationalen

Bij de Inters 250cc was Jens Van Laere heel goed bezig met dubbele reekszege.

Avo Tack (Oostrozebeke) ook knap bezig met driedubbele tweede plaats, en Damon Tanghe (Ooigem) driedubbel derde en dus mee op het podium.

Wietse Brackman was weer present en de poulain van De Willemsvrienden deed zijn nationale driekleur weer alle eer aan met dubbele reekszege bij de Inters 500cc.

Tim Vandriessche uit Menen zorgde voor een zeer aangename verrassing met een derde en tweede plaats, goed voor de tweede eindstek. Greg Demeulemeester (Deerlijk) werd vijfde in de hoogste klasse met de zesde en vijfde plaatsen, en Jorne Tytgat (Gullegem) zesde in de totaalstand bij de 500cc met de achtste en zevende plaatsen. Greg Vullers (Dentergem) kwam als dertiende en achtste onder de geblokte vlag, als dubbele reeks- en eindwinnaar bij de Inters Open B.

Zijspannen

Yens Delmotte – Joey Valcke gaven forfait wegens blessure van de bakkenist.

Bert Soetaert – Loid Bekaert uit Oostrozebeke werden dubbele reekswinnaars en eindwinnaars in groep A.

Bjorn De Schuyter – Francis Wittebol (Gistel-Snellegem) mochten ook op het hoogste schavotje met de hulde als winnaars in groep B. Zij kwamen als tweede en derde onder de geblokte vlag, als reekswinnaar en tweede B’s.

Daen Valcke – Tom Verbrugghe (Oostrozebeke-Meulebeke) mochten met de hulde op het tweede schavotje, zij legden beslag op de vierde en tweede plaatsen, als derde en reekswinnaar groep B.

Kevin Merreel – Ruben Van Mol (Izegem) mochten ook naar de hulde, zij legden beslag op de derde en vijfde plaatsen, als tweede en vierde B, goed voor de derde podiumplaats.

Maxim en Mathias Moenaert (Gistel-Wingene) misten het podium als vierde in de eindstand groep B. Zij kwamen als vijfde en vierde onder de geblokte vlag, als vierde en derde B’s, goed voor de vierde eindstek.

Volgende afspraak op 28 en 29 mei in de provincie Vlaams Brabant te Gooik. (GA)