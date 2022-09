Reporter test topsport paaldansen: “Een intense sport met een nasleepvan spierpijn en blauwe plekken”

Waarmee we de ‘sportrubriek’ van deze bijzondere krant moesten openen volgens onze gasthoofdredacteur Dominique Persoone? Club Brugge? Het WK wielrennen? Maar neen! Paaldans,de sport die schoondochter Alina beoefent. Dus stuurden wij onze reporter naar Brugge voor een initiatie polegym bij Marina Krylova. “Elegant en verleidelijk, dacht ik, maar ik keerde vooral vol spierpijn en blauwe plekken terug.”

Of ik niet eens met zijn schoondochter Alina Kulinicheva wilde gaan paaldansen? Toen gasthoofdredacteur Dominique me die vraag stelde, schoten duizend gedachten door mijn hoofd. Van Euh… ja waarom niet? over Oh nee, toch niet gaan dansen? tot Alles voor de job!

En zo verliep mijn vrijdagavond helemaal anders dan oorspronkelijk verwacht. Geen pintjes op het Schippersweekend in Lauwe, wel een avondje kronkelen aan een verraderlijk gladde paal. Alina wachtte mij samen met haar zus Margarita en paaldansleerkracht Marina op in een kleine loods in Brugge, waar je zes uur per week paaldansles kan volgen. De loods is uitgerust met enkele kleedruimtes, een bar en een gigantische witte box. Daarin staan negen palen te blinken op een al even glimmende tegelvloer tegenover een spiegelwand. Een geschikte ruimte om ondersteboven rond een paal te zwieren, zo blijkt. Maar het avontuur moest toen nog beginnen.

Niet als in de films

Voor ik naar de Kosmos Pole Station van Marina Krylova vertrok, had ik het nodige researchwerk gedaan. Op sociale media werd ik omvergeblazen door de vele en schaarse glitterkostuums, de hoge hakken en de moeilijke kunsten. “Mensen schrikken er altijd wat van als ik zeg dat ik aan paaldansen doe. Dan denken ze natuurlijk meteen aan het clichébeeld van in de films, waarin vrouwen gekleed in lingerie en hakken gewoon sexy rond een paal dansen. Maar het is veel meer dan dat. Wanneer Marina een oefening toont, lijkt het gemakkelijk tot je het zelf probeert”, vertelt Alina.

Zowel Marina als Alina maakten kennis met het paaldansen dankzij enkele video’s op YouTube. “Het was eigenlijk Julius die gezien had dat er een opendeurdag was in Brugge”, vertelt Alina. “Hij zei dat hij zelfs een paal voor mij wilde kopen, maar ik heb hem toen gezegd dat ik de lessen zou afwachten en eerst goed wilde oefenen. Ik heb het hem zelf ook even laten proberen en dat ging verbazingwekkend goed.” (lacht)



Ondertussen kan Alina het paaldansen niet meer missen. “Thuis zijn we vaak bezig over het werk of de zaak. Hier kan ik een dik uur aan niks anders denken dan paaldansen. Dat werkt bevrijdend.”

Kracht en lenigheid

De sessie paaldansen begon met een uitgebreide stretchoefening. “Het draait niet alleen om kracht, maar ook om lenigheid”, weet lesgeefster Marina. “Hoe leniger en soepeler je bent, hoe gemakkelijker de houdingen worden. Vroeger stond ik om 6 uur op om te stretchen en te trainen. Vanuit een soepel lichaam kan je gemakkelijk verder bouwen.”

Maar lenig zijn en kracht gebruiken is niet de enige sleutel om goed te kunnen paaldansen. “Je hebt ook veel techniek nodig”, zegt Marina, waarna ze mijn houding nog maar eens verbetert. “Vaak kan je jezelf ondersteunen in de lucht en heb je dus minder kracht nodig. Veel trucjes lukken juist door de goede techniek.”

Na de eerste oefeningen werd al vlug duidelijk dat ik de dag erna met spierpijn uit mijn bed zou rollen. “Je hebt veel kracht in je armen nodig. Ik heb jarenlang trainingen gevolgd bij een personal trainer. Maar toch heb ik hier in het begin veel afgezien”, zegt Alina. “Je gebruikt echt alle spieren in je lichaam, zelfs spieren waarvan ik niet wist dat ik ze had. En ik kreeg ook superveel blauwe plekken van mezelf rond die paal te klemmen. Ik heb vaak gezegd: nu is het genoeg, ik stop ermee. Maar gelukkig ben ik blijven voortdoen. Marina is een heel motiverende leerkracht, ze heeft ook veel geduld en blijft heel positief. Ik zie haar ondertussen als een vriendin. Nu voel ik mij echt goed en zelfzeker na een training. Ik ben nog altijd op zoek naar een plaatsje om thuis mijn paal te installeren. De mancave van Dominique lijkt me daar ideaal voor. Al moet ik het hem wel nog eens vragen.” (lacht)



Dat paaldansen meer inhoudt dan dansen rond een paal, is een stevig understatement. Het was vooral een erg intense training met stevige krachtoefeningen. “Hier bij Kosmos Pole Station draaien de meeste lessen rond oefeningen, houdingen en trucjes uitvoeren op een paal. Die lessen zijn heel intensief. Maar eenmaal je de techniek onder de knie hebt, is het nog maar half zo lastig. Alleen bij de les pole exotic leren we de meer sensuele danspasjes”, gaat Alina verder.

Die pasjes stonden gelukkig niet op mijn programma. Want dat dansen niet een van mijn talenten is, werd al snel duidelijk tijdens de kleine choreografie die Marina mij wilde aanleren.

Borstkanker

“Ik heb zelf leren paaldansen in een school in Brugge”, vertelt Marina tussen de oefeningen door. “Ik was er vlug mee weg en heb daar ook mogen lesgeven. Maar ik wilde er zelf iets mee doen. Toen ben ik zelfstandig begonnen met les geven. Ik huurde daarvoor een ruimte, maar ik moest toen telkens eerst alles kuisen zodat de vloer proper genoeg was om er op blote voeten te sporten. En daarna moesten alle palen nog geïnstalleerd worden. Dat op zich was al veel te vermoeiend om erna nog eens twee uur les te geven. In 2019 kreeg ik dan te horen dat ik borstkanker had en heb ik 18 maanden niet kunnen paaldansen. Ik moest me volledig focussen op mezelf en mijn ziekte.”

In 2021 begon Marina opnieuw met paaldansen. “Het was voor mij heel angstaanjagend om na zo lang stilliggen de draad opnieuw op te pikken. Ik wist niet of ik wel genoeg kracht zou hebben. Wanneer ik de paal onder mijn oksel moest spannen, voelde ik de pijn verder doorschieten. Mijn man besloot dan om te investeren in een eigen dansstudio om mij terug op de been te krijgen. Nu moet ik gelukkig niet meer voor iedere les met die palen zeulen en kunnen ze gewoon blijven staan. In september 2021 heb ik hier voor het eerst les gegeven en deze ruimte is echt ideaal”, glundert ze. “We kunnen zelfs een van de wanden openschuiven om optredens te geven voor een opendeurdag. Voorlopig houden we het gewoon nog bij filmpjes maken en die delen op onze sociale media. Maar wanneer de meisjes zich goed voelen bij de oefeningen, kunnen we eens een kleine opvoering doen.”

Safe Space

Het belangrijkste doel van Kosmos Pole Station is vrouwen de ruimte geven om op een aangename manier te sporten. “We zijn hier met allemaal meisjes om elkaar aan te moedigen en te helpen bij oefeningen. Dat is net zo gezellig en leuk”, vertelt Alina. En daar heeft Alina zeker gelijk in. De sport op zich is best leuk – als je het intense zweten en de blauwe plekken wegdenkt – maar het zijn vooral de aanmoedigingen van Alina en Margarita en het enthousiasme van Marina bij de oefeningen, die me motiveren om de oefeningen opnieuw te proberen tot het (zo goed als) lukt. Op een bepaald moment overtuigen ze me zelfs om een brochette te proberen, waarbij je dus met meerdere mensen op een paal een trucje uitvoert. Gelukkig mocht ik voor de foto gewoon onderaan plaatsnemen.



“Ik haal er vooral plezier uit om de meisjes die hier les volgen te zien evolueren en groeien in hun kunnen”, vertelt Marina. “Vaak komen ze naar hier met iets minder zelfvertrouwen en hebben ze veel stress om iets verkeerds te doen in de lessen.” Een zeer herkenbaar scenario inderdaad. “Maar na enkele lessen verandert dat helemaal. Met wat geduld en enkele blauwe plekken later, zal je zien dat het al veel beter lukt.”

Achteraf nog naar het Schippersweekend trekken, zat er helaas niet meer in. Een masseur was welkom geweest, maar een ontspannend warm badje en wat voltarengel verrichte ook wonderen tegen de spierpijn en blauwe plekken. Conclusie: paaldansen is wel degelijk sport. Een intensieve krachttraining, maar ook heel leuk. Dat staat als een paal boven water.