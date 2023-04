Regionale dames HO Beitem amuseren zich: “We zien onze matchen als een vorm van ontspanning”

Krachtbalclub Hoger Op Beitem heeft dit seizoen maar liefst 14 teams in de competitie. Bij de dames heeft de club een team in de hoogste afdeling, maar ook een team in de lagere afdeling. Sportief gaat het minder goed, maar het enthousiasme maakt veel goed.

Voor Beitem loopt de damescompetitie niet zo vlot. In de eerste afdeling kende het door blessures heel wat tegenslagen, waardoor het al een paar keer forfait moest geven. Maar de speelsters laten het niet aan hun hart komen. Het doel is dat iedereen aan bod komt tijdens het seizoen en genoeg speelminuten krijgt. Intussen worden heel wat talentvolle jeugdspelers klaargestoomd om aan te sluiten bij de dames.

Thuisverpleegster Sharon Beernaert is kapitein van het team in de regionale afdeling. “Onze ambitie is eigenlijk heel beperkt. We zijn een kleine groep speelsters die wekelijks het beste van onszelf proberen te geven. We zijn allen aan elkaar gewaagd, weten wat we kunnen en niet kunnen en zijn daardoor echt wel een fijn team. Het competitieve is voor ons minder van belang. We zien onze wekelijkse wedstrijd meer als een gezonde vorm van ontspanning.”

Serieus puzzelen

“De reeks in regionale is wel serieus uitgebreid. Tijdens het seizoen moesten we maar liefst 24 wedstrijden spelen. Het is voor ons, met familiale verplichtingen en werkomstandigheden, soms serieus puzzelen om alles georganiseerd te krijgen. Maar we doen ons best. Over onze laatste wedstrijd tegen Ichtegem mogen we heel tevreden zijn. We hadden onze start gemist en kenden wat tegenslag, waardoor we aan de rust al 1-8 in het krijt stonden. Coach Robbe Vander Stichele bleef ons echter motiveren, waardoor we uiteindelijk de tweede helft wonnen met 6-5. Meteen een mooi resultaat tegen een heel sterke tegenstander. Uiteindelijk zijn we heel tevreden na het spelen van een mooie wedstrijd”, besluit Sharon, die na de wedstrijd onmiddellijk verdwijnt om haar patiënten te verzorgen.

(JV)