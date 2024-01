Regerend kampioen Eddy Merckx BK driebanden ontsnapt aan uitschakeling in achtste finales in Blankenberge

Eddy Merckx heeft zich met het kleinste verschil, 40-39, weten te plaatsen voor kwartfinales op het Belgisch kampioenschap driebanden dat doorgaat in de Casino van Blankenberge.

De regerende en tevens elfvoudige kampioen kende met Henk Blauwblomme niet meteen een gemakkelijke tegenstrever. De Waregemnaar won in zijn groep twee van de drie wedstrijden. Tegen Merckx nam hij voor de pauze een kleine voorsprong waarna de elfvoudige kampioen met een reeks van acht caramboles een 27-19 kloof sloeg. Blauwblomme knokte zich terug in de wedstrijd en stelde gelijk waarna hij op een haar de 40e carambole miste. Merckx, die op 37 stond, lukte echter de winnende carambole voor de overwinning.

“Dit was nipt”, liet Merckx weten. “Het was een dubbeltje op z’n kant. De eerste wedstrijd is altijd moeilijk. Je moet je een beetje aanpassen aan de biljart en je moet ook in de flow komen. Als het gelijk had geweest, had ik natuurlijk nog een nabeurt, maar dan ligt de druk ook hoger. Ik ben blij dat ik verder ga.”

Peter Ceulemans, de kleinzoon van Raymond Ceulemans, heeft zich ondertussen vlot geplaatst voor de kwartfinale. Na drie overwinningen in de groepsfase, won hij met overtuigende 40-7 cijfers van Philippe Vandendriessche en dit met een gemiddelde van 2.352 per beurt.

Voor een plaats in de halve finale neemt Peter Ceulemans het op tegen Thomas Broux. Jozef Philipoom, vorig jaar verliezend finalist, geeft Roland Forthomme partij. Bart Ceulemans moet Eddy Merckx bekampen en Peter De Backer krijgt Johan Loncelle voorgeschoteld.