Red Lions starten jacht op tweede wereldtitel met 5-0 zege tegen Zuid-Korea

De Belgische hockeymannen zijn hun WK in India zaterdag begonnen met een ruime zege. De Red Lions, de regerende wereld- en olympische kampioenen, versloegen in Bhubaneswar Zuid-Korea met 5-0.

De Red Lions, die op de wereldranglijst op de tweede plaats staan, waren in hun eerste WK-duel in India de grote favoriet tegen Zuid-Korea (FIH 10). Enige voorzichtigheid was wel op haar plaats. De Zuid-Koreanen kroonden zich vorig jaar voor de vijfde keer in hun geschiedenis tot Aziatisch kampioen.

De Belgen hadden van bij de start het overwicht maar zochten zonder succes naar het openingsdoelpunt. Cosyns en Van Aubel raakten in het eerste kwart niet voorbij de Zuid-Koreaanse doelman en ook in het tweede kwart stond het vizier van Luypaert, die strafcorners onbenut liet, niet op scherp.

© Belga

Meteen na de pauze was het wel prijs voor de Lions, toen Alexander Hendrickx (30.) – wie anders? – een strafcorner binnenpegelde. België had zijn belangrijke voorsprong beet en kon vrijer hockeyen. Tanguy Cosyns besliste de partij in de 42e minuut met de 2-0. Florent Van Aubel (49., pc.), Sébastien Dockier (51.) en Arthur De Sloover (57.) diepten in het slotkwart uit tot 5-0.

Na hun opener in groep B tegen Zuid-Korea spelen de Red Lions volgende week dinsdag tegen Duitsland (FIH 4) en vrijdag tegen Japan (FIH 16). De groepswinnaar plaatst zich meteen voor de kwartfinales, de nummers twee en drie spelen barrages voor een plaats bij de laatste acht. Voor de rode lantaarn zit de strijd om de wereldtitel erop en wachten klassementswedstrijden.

Groep B – 1e speeldag: In Bhubaneswar (Ind), Kalinga Stadium: België – Zuid-Korea : 5-0 (rust: 0-0) Scheidsrechters: Jonas van’t Hek (Ned) en Javed Shaikh (Ind) Doelpunten: België: Hendrickx (31e), Cosyns (43e), Van Aubel (50e), Dockier (52e), De Sloover (58e) Opstellingen: België: Vincent Vanash (GK), Arthur Van Doren, Arthur De Sloover, Gauthier Boccard, Alexander Hendrickx; Felix Denayer (cap.), Victor Wegnez, Antoine Kina; Florent van Aubel, Sébastien Dockier, Tom Boon; vervolgens: Loïck Luypaert, Simon Gougnard, Cédric Charlier, Tanguy Cosyns en Nicolas de Kerpel. Coach: Michel van den Heuvel (Ned) Zuid-Korea : Jaehyeon Kim; Gangsan Lee, Nam Yong Lee (cap.), Manjae Jung, Taeil Hwang, Jungjun Lee, Hyeseung Lee, Sungyhun Kim, Seunghoon Lee, Hyeongjin Kim, Jonghyun Jang; puis Kyubeom Kim, Inwoo Seo, Woo Cheon Ji, Junwoo Jeong, Juyoung Lee en Jihun Yang. Coach : Seok Kyo Shin (ZKo)

