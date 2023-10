Recreatief badmintonnen voor minder jonge mensen

Sinds kort is er weer elke maandagmorgen vrij badminton voor minder jonge mensen, zoals de spelers zichzelf al grappend noemen, al dan niet met pensioen. Van 9.15 tot ruim na 10.30 uur is de sporthal het speeldomein voor recreatieve badmintonners. De sport is gemakkelijk om aan te leren en fysiek best haalbaar voor iedereen. Elke maandag zijn er zowat twaalf deelnemers, die in niet-competitieverband spelen. Deelname is gratis voor iedereen. Pluimpjes en rackets zijn ter plekke beschikbaar. “Verwacht een mix van leuke babbels en wat beweging”, geven de spelers nog mee. “Onze doorgewinterde spelers zullen de nieuwkomers graag wegwijs maken. We introduceren iedereen met veel plezier in deze laagdrempelige discipline.” (RV/foto RV)