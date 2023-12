Ray Lodens ruilt jiujitsu voor een sprong uit de lucht: “Lid van nationaal skydiveteam”

De broers Lodens schreven geschiedenis in jiujitsu. Nadat de oudste, Ian, met de sport in competitie is gestopt, volgt nu ook de jongste Ray. Hij doet een opleiding bij Defensie waar hij ondertussen deel uitmaakt van het skydiveteam HayaBusa.

Ray Lodens (19) uit Knokke-Heist begon in 2021 als parajunior en met een stapje hoger te gaan, ging hij voor een sprong in vrije val. “Ik deed toen mijn eerste initiatiesprong, vond dat plezant en zo ben ik met een AFF-opleiding gestart”, vertelt hij. “Op die manier ben ik in het skydiven verder geëvolueerd en zit ik nu aan ongeveer 360 sprongen.”

Ray focust zich dus op iets anders nadat hij in augustus op het WK jiujitsu in Kazachstan nog een zilveren medaille behaalde. “Ik zal nog steeds bijdragen tot het lesgeven en coachen, samen met mijn broer Ryan, in Fighting Team Kuo-Lung. Maar competitie in jiujitsu komt er niet meer. Ik ben bij Defensie in Leopoldsburg met een militaire opleiding van tien weken bezig. Die is nodig zodat ik in het skydiven kan meedoen met HayaBusa, een kwartet dat een onderdeel is van Topsport Defensie. Dit zijn allen militairen. Ik ben daar nieuw bijgekomen nadat een lid is gestopt.”

Bij Skydive HayaBusa is met Jeroen Nollet uit Ledegem in het formatiespringen nog een andere provinciegenoot actief. Hayabusa is eigenlijk de Japanse benaming van een slechtvalk die wel snelheden tot 300 km/u haalt. “Dat ik mij bij het nationale skydiveteam kon vervoegen, is een verrassing. Er waren nog vier andere kandidaten, waaronder mijn broer Ryan die nog niet zolang is gestart. Ze zochten een topsporter met een interessant profiel, die snel kan bijleren met het potentieel om binnen het team snel te evolueren. Uiteindelijk kozen ze voor mij.” (ACR)

Winterperiode

Tijdens de winterperiode is Ray zijn dropzone wel erg klein. Naar de zomer toe gaat het richting zes sprongen per dag. “Skydive HayaBusa is viervoudig wereldkampioen en streeft ernaar om met de wederopbouw van het team opnieuw de wereldtitel te veroveren.” (ACR)