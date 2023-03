Quinten Dewaele wint Cross Duatlon Series

Quinten Dewaele (25) uit Knokke-Heist en lid van het Triatlon Brugge Team (TBT) is de eindwinnaar van de Cross Duatlon Series. Een criterium die de voorbije maanden uit zeven wedstrijden bestond, waarvan twee in West-Vlaanderen. Er werd midden oktober begonnen in Geel, eind januari kwam onder andere Westrozebeke aan de beurt en het voorbije weekend was er de slotmanche met de Sandman Inferno in Westende, met 3 km lopen, 30 km met de mountainbike en 6 km lopen.

Nicolas De Smet, een van de crossduatlonbroers uit Waregem, werd tweede in zijn eerste wedstrijd sinds januari waar hij na een stage ziek werd. Bedoeling van Nicolas is zich als Europees beloftekampioen klaar te stomen voor het WK, begin mei in Ibiza.

De zege in Westende was eerder verrassend voor Viktor Benschop (ITC) uit Wevelgem. Bij de dames werd Lies Van de Voorde eerste. Voor de Antwerpse de derde winst in de Series wat voor haar de eindwinst opleverde.

Bonuspunten

Bij de mannen ging het er iets spannender aan toe en moest er nadien flink gerekend worden om te weten wie met de eindzege ging lopen. Zeker toen Alexander Chamon uit Gits aan Surfclub De Kwinte als vijfde over de streep liep, gevolgd door Quinten Dewaele op plaats zes.

Met de zes bonuspunten voor zijn zes deelnames kwam Chamon op gelijke hoogte met Dewaele. Maar Quinten was eerder goed voor twee dagzeges, tegenover één overwinning voor Chamon. Dewaele mag zich hiermee eindwinnaar van de Cross Duatlon Series noemen. Yannis Devoldere uit Bellegem is in het eindklassement vijfde en eerste bij de beloften. (ACR)