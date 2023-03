Quentin Deraedt met nieuwe boot naar het BK Offshore

Komende zomer wordt opnieuw het Belgisch Kampioenschap Offshore voor powerboats en aquabikes gehouden. Dit keer is er geen manche in Oostende. Blankenberge dient twee keer als gaststad voor de supersnelle boten en jetski’s.

Het BK Offshore start in het weekend van 6 en 7 mei met een inshore race in Luik, in de Walibu Beach Club. Daarna wordt de kust aangedaan, met twee manches in Blankenberge in het weekend van 1 en 2 juli en 19 en 20 augustus. Elk jaar nemen er ook internationale racers en teams deel aan het BK. De grote finale heeft plaats in Zeebrugge op 16 en 17 september. Tijdens de eerste wedstrijd in Blankenberge kunnen er ook punten verzameld worden voor het WK van de Union Internationale Motonautique.

Quentin Deraedt is de zoon van Kris Deraedt. Hij heeft als bedrijf het Brugge Marine Center langs de Pathoekeweg en nam met Ribs wereldwijd aan ontelbare races deel. “Binnen BMC waren we reeds voor het racen al jaren bezig met Ribs. Op die manier konden we onze raceboot met buitenboordmotor perfect maken. Door het racen zijn we nog beter geworden in ons vak.”

Ondertussen gaf Kris Deraedt zijn vaardigheden en kennis door aan zijn zoon. Quentin draaide zijn eerste rondjes op de boot op de prille leeftijd van vijf. Twee jaar geleden, vanaf zijn zestiende, maakte de Bruggeling zijn debuut in het motorbootvaren, met de Osprey Lynx 26 RIB. Vorig jaar was dit een meer sportievere boot. Een technohull SeaDrug 688 met Mercury Optimax 200xs ROS als motor. Een kleinere boot, twee keer zo licht, die een zwaardere motor kon dragen en twee keer zo snel accelereerde. Voor dit seizoen koos het team Flanders Offshore Racing opnieuw voor een nieuwe boot. “Het is één van dezelfde rompen als de anderen in competitie”, vertelt Quentin. “We zullen op het BK naar schatting met zo’n vier tot vijfde dezelfde boten zijn. Dat is tof want dan race je met hetzelfde materiaal. In totaal zullen er circa twintig boten racen, evenals in de F1. We zijn nu bezig met een zwaardere motor te zoeken voor de boot. Het zal normaliter een 250 PK worden. Daarnaast zijn we ook bezig met herstellingen en verstevigingen aan de boot.”

Eenmaal dit achter de rug is wordt er gekeken naar de set-up van de boot. “Zo gaan we de balans regelen en schroeven testen voor een topsnelheid te behalen of de acceleratie te verbeteren. De boot heeft al een snelheid gezien met 200 PK aan 56 knopen. De doelstelling voor dit jaar is mee te doen voor de titel”, aldus Quentin Deraedt. “Mijn copiloot is Kalinka Vermeulen uit Kluisbergen. Zij is met 18 jaar even oud als mij. Een jonger team is er niet in gans Europa. Met ons beiden zijn we volop bezig met het zoeken naar sponsors. We zoeken andere manieren van inkomsten door champagne te verkopen of een barbecue te geven.” (ACR)

Meer informatie op www.bkoffshore.be