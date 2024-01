“Q-school darts was een goede leerschool”: Luc Bogaert na zijn deelname aan de Q-school darts

Luc Bogaert maakte vorige week in het Duitse Kalkar zijn debuut op de PDC Q-school darts dankzij een deelname aan de VTM2 Darts Academy. “Het was een goede leerschool. Het was zeker niet gemakkelijk maar ik zie nu hoever ik sta.”

Luc ‘The Unstoppable’ Bogaert (53) uit Oostende is zelfstandig taxichauffeur en begon reeds op 8-jarige leeftijd met darts. Na een decennia te zijn gestopt is hij er opnieuw mee begonnen, alsook later in de competitie Middenkust in Oostende, bij Alexander. “Momenteel staan we eerste. Het begon eigenlijk in The Chapeau in Oostende waar we diverse keren kampioen werden. De belangstelling in darts was toen, voor de pandemie begon, heel wat minder. Er waren toen zes ploegen, nu zijn er 24.”

In 2022 dreef Luc zijn dartstrainingen serieus op en nam hij aan diverse tornooien deel. “Het begon in Lombardsijde waar ik won. En zo was ik gelanceerd, met trips naar Turnhout, Olen, Antwerpen. Er volgde een groot tornooi van Mario Vandenbogaerde waar ik zelfs de halve finale bereikte tegen de prof Mike De Decker.”

Onverwachte deelname

Luc stond er toen niet bij stil dat hij een jaar later aan de PDC Q-school zou deelnemen. “Dat was eigenlijk vrij onverwacht”, vertelt hij. “Zonder mijn weten had mijn vrouw mij ingeschreven voor de VTM2 Darts Academy. Ik plaatste mij bij de laatste vijftien wat goed was voor een deelname aan de Q-school”, aldus Bogaert. Hij begon er de eerste drie dagen goed, met onder andere winst tegen de Zuid-Afrikaan Grant Sampson. Luc bereikte met zes punten de final stage of de laatste 128 darters die toch wel een zeer hoog niveau halen.

“Mijn scores waren goed, mijn dubbels konden beter. Tegen de profdarter Jules van Dongen gooide ik bijzonder goed. Ik kwam 4-1 voor, maar werd door enkele zaken te veel afgeleid en miste de ervaring om het af te maken. Je mag niet missen, zeker als je met een dubbel moet uitwerpen”, besluit Bogaert die in maart deelneemt aan de Belgian Darts Open in Wieze, gevolgd door een demonstratietornooi tegen Kim Huybrechts in Bredene. (ACR)