Publiek laat het afweten op boksgala: Geen Vlaamse titel voor George, wel voor Da Silva Caetano

Bruggeling Sadaam Da Silva Caetano is Vlaams kampioen bij de lichte zwaargewichten. Hij won op Kerst in de Izegemse sporthal van Gitsenaar Thibault George door technisch knock-out in de 4de ronde. Thibault was 3 ronden de betere, maar Sadaam verraste hem met een harde zwaaistoot op het hoofd. Einde verhaal voor de schoonzoon van coach Filiep Tampere.

Het boksgala in de Izegemse sporthal trok jammergenoeg amper een 600-tal toeschouwers. Bleven de boksliefhebbers dit jaar langer aan de kersttafel zitten? Of had die lagere publieke belangstelling een andere reden? Wie zal het zeggen…

Thibault George en Sadaam Da Silva vlogen er al in de eerste ronde met volle overgave in. In de 2de, 3de en de eerste helft van de 4de ronde was Thibault technisch duidelijk de betere. Tot Da Silva net vóór het einde van die ronde Thibault een zwaaistoot verkocht op het hoofd en hem deed wankelen. Hét moment voor Da Silva om volop zijn kans te gaan. Scheidsrechter Benny Decroos legde wijselijk de kamp stil net vóór het einde van de ronde. De Bruggeling mag nu uitkijken naar een Belgische titelkamp.

De Oekraïense Tetiana Perevvezentseva was een maatje te klein voor Amy Naert. Ze gaf op in de 2de ronde om verder onheil te voorkomen. Amy mag zich nu stilaan voorbereiden op haar Europese titelkamp tegen de 36-jarige Italiaanse Martina Bernile.

Manolito Strynckx deed zijn profdebuut in Izegem tegen de Georgiër Mikheil Gabinashvili en toonde 3 ronden lang dat hij technisch de betere was, maar de Georgiër verraste hem in de 4de ronde met een stoot die hem even naar adem deed happen. Ref Benny Decroos legde dan de kamp stil.

Andere uitslagen: Elite: Denis Rosescu (BTH) won van Levan Ukikhhanlani (Georgië), Timour Nikarkhoev won van Serhii Ksendzov (Duitsland), Aramkhel Shamsad (BTH) wop van Brice Bula Galo (agent Rudi Compernol). Amateurs: Wajdi Van De Veire won van Emiel Marijsse én Badr Azagough (BC Turnhout) van Rutger Biersman (BTH). (IB)