PSV Brugge 1G voluit voor de promotie

In 5de provinciale van de badmintoncompetitie is PSV 1G goed op dreef. Zaterdag won men als leider met 7-1 van eerste achtervolger Varsenare 2G. Zo is de gemengde ploeg na enkele jaren op een zucht van een terugkeer naar vierde provinciale.

PSV Brugge is in 1972 ontstaan, aanvankelijk uitsluitend voor werknemers van Philips en hun familieleden. Sedert 1997 staat de club open voor wie recreatief of in competitie wil badmintonnen. “Een reeks hoger is tevens een hoger niveau”, stelt voorzitter Erika Vanhoutte bij een eventuele promotie van 1G. “Voor sommige wordt vierde provinciale een aanpassing. We zien wel wat het wordt. Het zijn allen jonge leden, goede spelers en er heerst een goede teamsfeer. Het is belangrijk dat ze elkaar aan het net vinden.”

Bij PSV Brugge is 1G overigens de enige ploeg in competitie. “Er wordt erover nagedacht om volgend seizoen ook een herenteam in te zetten. Als er zich hiervoor voldoende leden wil engageren, zal het er wel komen”, weet de voorzitter. Bij PSV houdt men bewust het aantal interclubteams laag, als een maatregel van het bestuur. “We willen dit blijven combineren met onze interne competitie. Als we meer voor interclub kiezen, dan mogen wij een kruis maken over onze eigen competitie waar toch het merendeel van onze leden als recreant aan meedoet. Een combinatie van beiden, provinciale interclub én onze interne competitie op zaterdag, is niet haalbaar. Ook ons ledenaantal houden we bewust op circa 130. We willen, gezien het aantal terreinen dat er beschikbaar is, ieder lid voldoende speelgelegenheid geven.”

Op zaterdag 15 maart organiseert PSV Brugge voor de 19de keer een sportieve teamontmoeting, vanaf 9 uur in de sporthal Koude Keuken in Sint-Andries. “Met maximaal 24 teams zit het tornooi nagenoeg vol. Er komen zoals steeds teams uit Nederland, naast een mix van eigen leden, badmintonners uit eigen land en onze provincie. Zij zullen opnieuw strijden voor de felbegeerde trofeeën.” (ACR)