Provinciale reeksen in het zaalvoetbal bekend

De nieuwe zaalvoetbalcompetities gaan normaal gezien begin september van start. De Vlaamse Zaalvoetbalbond West-Vlaanderen maakte ondertussen wel de diverse reeksen bekend.

West-Vlaanderen heeft geen vertegenwoordiger in de nationale reeksen. In de Vlaamse competitie heeft onze provincie twee ploegen: Montreal Brugge en De Plakkers uit Varsenare. Er zal op Vlaams niveau in vergelijking met vorig seizoen maar één reeks zijn met 14 ploegen: 9 uit Vlaams Brabant, 2 uit Oost-Vlaanderen en 2 uit West-Vlaanderen en één team uit de provincie Antwerpen.

Het Provinciaal Comité laat verder weten dat eerste provinciale uit elf ploegen zal bestaan. “Tempo Team uit Damme wilde als kampioen in tweede niet promoveren en nam in tweede provinciale een stamnummer overnam van Sun Beach. Ook Interieurcenter uit Veurne wilde als kampioen in eerste provinciale niet stijgen en nam het stamnummer over van Carrier Gistel”, weet secretaris Eric Icket.

Tweede provinciale in het zaalvoetbal zal komend seizoen uit 12 ploegen bestaan. Derde provinciale heeft een reeks A met twaalf teams en een reeks B met dertien ploegen. De nieuwe clubs die zich hebben aangesloten zijn: Glowball Films, ZVC Brugge City’22, FC Bountys en Racing Varsa. De clubs die zijn gestopt zijn: Victory (Blankenberge), Sy-Bo Sport (Oedelem), Elektro Raes (Zeebrugge), Immo François (De Haan), Il Gallo en ZVC Davini, beiden uit Oostende. (ACR)