Prinses van het groene laken Anja Vandenbussche uit Middelkerke wil nog beter worden dan in de jaren negentig

Anja Vandenbussche mag terecht de prinses van het groene laken genoemd worden. Op heel jonge leeftijd leerde ze biljarten en toen ze pas 16 was, pakte ze haar eerste Belgische snookertitel. Later zouden er nog meer dan 50 snooker- en pooltitels volgen. Anja is nu 49. Ze traint de pannen van het dak in Snooker Serena Middelkerke bij broer Marc of thuis, op haar eigen snookertafel. Anja koestert de ambitie om beter te worden dan ooit op het groene laken!

Al meer dan veertig jaar is Fons Roets (FRO) schrijvend actief in de regionale sportwereld. Als sportliefhebber pur sang leerde hij honderden mensen en hun verhaal kennen. Iedere week duikt hij in de archiefdoos vol herinneringen en anekdotes.

Anja Vandenbussche werd geboren op 30 oktober 1972. Ze groeide op in Middelkerke als dochter van Paula en Herman en zus van Marc en Johan. Na de lagere school in Westende en het middelbaar in Nieuwpoort volgden nog een opleiding computer en haartooi in STIO Oostende. Na een mislukt huwelijk van zeven jaar, bouwde ze een nieuwe relatie op met Stephen Dolet. In 2006 werden ze ouders van de meisjestweeling Maaike en Jowanna. Tien jaar later trouwden Anja en Stephen. Sinds 16 jaar leiden ze samen het vervoersbedrijf Twins Vervoer NV in Beernem. Ze wonen nu al zes jaar in Oostkamp waar Anja sinds vorig jaar haar eigen snookertafel heeft.

Zoveel mogelijk oefenen

De liefde voor de biljartballen begon heel vroeg bij Anja. Terwijl ze met papa Herman in Café De Ster, bij Hugo en Magda zat te wachten tot mama van haar werk kwam, mocht ze biljarten met de handen op de tapbiljart. Toen broer Marc in 1985 de Serena opende met 13 snookers en 8 pooltafels, was Anja 13 en snooker werd haar grote passie! Ze was niet weg te slaan van de snookertafel en trainde zoveel mogelijk.

“Ik was 16 toen ik breaks van meer dan 40 maakte en deelnam aan mijn eerste damestornooi in Antwerpen”, vertelt Anja. “Het was meteen mijn eerste overwinning en dat smaakte naar meer. Dat jaar verloor ik het Belgisch kampioenschap van Nathalie Bello in Ter Cuere, in de Langestraat in Oostende, maar in seizoen 88-89 pakte ik wel de titel en de trofee van hoogste break. In 1990 en 1991 verloor ik telkens de finale van het BK en in 1992 werd ik voor de tweede keer Belgisch snookerkampioen. Dat waren gouden snookertijden.

Tegen elfvoudige wereldkampioene

In 1991 nam ik in Engeland al deel aan de Britse rankings. Na een jaar stond ik al op R26. Samen met mijn broer Marc, nam ik in 1992 ook deel aan de World Series Doubles in Birmingham. We mochten spelen tegen het wereldduo Allison Fisher-Steve Davis. In Oostende speelde ik ook eens enkel tegen de elfvoudige wereldkampioene, Allison Fisher, die nog altijd actief is in het poolbiljarten in de VS. Ik nam ook deel aan het WK Snooker Dames 92 en haalde de kwartfinales.”

Van snooker naar pool

Tussen 1993 en 1994 verlegde Anja Vandenbussche haar biljartactiviteiten van snooker naar het poolbiljarten. Dat leverde heel wat titels op. Tussen 1994 en 2015 werd ze 16 keer kampioene van de Midweekfederatie (wedstrijden op maandag) en 15 keer kampioene OLAP-federatie (eindtornooi in mei). Daarnaast werd ze 12 keer kampioene van België 8-Ball (1997-2009), 10 keer in de discipline 9-Ball (1997-2009) en 2 keer in Straight-Pool (2005-2006).

“Ik nam ook drie keer deel aan het Europees Kampioenschap Black-Pool”, weet Anja. “In Nederland (1999) en Spanje (2000) en Oostende (2001) pakte ik de titel. In 2002, in Elyseé Oostende, verloor ik in de kwartfinale. In totaal heb ik meer dan honderd rankingtornooien pool gewonnen, in verschillende disciplines. De mooiste overwinningen, waar ik fier op ben, heb ik behaald bij de heren. In Taverne Ritz Nieuwpoort en in Taverne De Wedergeboorte toonde ik me beter dan tientallen heren. Ik heb ook twee tornooien verloren in de finale, twee keer tegen Mario Lannoye. Heel mijn leven draai ik al rond een biljarttafel, pool of snooker. Het heeft me veel tijd en geduld , maar ook veel succes bezorgd.“

Boksende tweeling

© FRO

Anja Vandenbussche wordt 50 dit jaar. De jongste jaren stonden de pool en de snooker op een laag pitje. Om de 14 dagen speelde ze competitie snooker op maandagavond in Serene Middelkerke. Sinds vorig jaar heeft ze thuis haar eigen snookertafel. In deze moeilijke coronatijden, waarin het verenigingsleven ingeperkt wordt, is de passie voor het snooker spelen weer intens opgelaaid. De tweeling, inmiddels ook al 15 jaar, deelt de passie van niet mama en heeft voor de bokssport gekozen. Maar Anja heeft weer tijd en goesting om volop te snookeren.

Op ervaring en winnersdrang

“De liefde voor het groene laken is nooit ver weg geweest en veel trainen heb ik nooit gedaan”, aldus Anja. “De voorbije jaren ging ik van het ene toernooi naar het andere. Ik speelde op mijn ervaring en winnersdrang. Nu ik thuis op mijn eigen tafel speel en ook weer volop train in de Serena bij mijn broer Marc, is het mijn ambitie om beter te worden dan ik ooit was. In competitie staat mijn hoogste break op 76, maar ik heb ooit, op training, een break van 128 gemaakt en dat persoonlijk record zou ik dolgraag verbeteren. Ik probeer rustig, met veel aandacht voor mijn concentratie en houding aan tafel, mijn grenzen te verleggen. Ik speel in elk geval met meer verstand en meer goesting. Het lukt me toch weer om, af en toe, breaks van meer dan 50 te scoren.”

“Ik ben met mijn net geen 1,60 m klein, maar mijn daden zijn groot. In de annalen van de snooker en de pool heb ik al een beetje geschiedenis geschreven. Ik hoop dat we straks weer betere biljarttijden tegemoet gaan en dat ik nog enkele denderende prestaties kan leveren als snookerveterane. Ik blijf dromen van een grote stunt, een 147, maar met een 50-break ben ik nu ook al heel content.”