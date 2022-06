Primeur voor Golf Ter Hille in Koksijde: voor het eerst EK G-Golf op Belgische bodem

Nog tot en met 11 juni komen tal van Europese landenteams naar Ter Hille in Koksijde om te strijden voor de titels Europees Kampioen en Nations Cup winnaar in het G-Golf. In teams van vier spelers zullen verschillende spelformules gespeeld worden: foursomes op donderdag, greensomes op vrijdag en singles op zaterdag.

België zal twee teams afvaardigen: ééntje in elke categorie. De geselecteerde spelers Belgian Team voor het EK zijn voor het European Team Championship: Adem Whabi, Bérénice Thiran, Ronny Verelst en Graham Freeman. Ze worden ondersteund door Diego Garcia (coach) en Alexandre Van Wien (captain). Bij het team van European Nation’s Cup komen Peggy Gijsels, Jules Hallez, Liliane Cambré en Senne Nuyens in actie. Patsy Van Baarle is er de coach.

Nieuwe spelers aantrekken

Al verscheidene jaren wordt er vanuit Golf Vlaanderen ingezet op G-golf, een belangrijk onderdeel bij het vervullen van haar maatschappelijk rol: van initiaties bij revalidatiecentra tot het organiseren van trainingen voor verschillende doelgroepen (dove en slechthorende spelers, spelers met een fysieke beperking, spelers met autisme en/of een mentale beperking). Nu komt daar een belangrijk sportief aspect bij, een mogelijkheid voor de spelers om op topniveau te presteren.

“We blijven inzetten op promotie van G-golf en het aantrekken van nieuwe spelers, maar willen ook een uitdaging bieden aan de betere, ervaren spelers. De komst van het EK is de ideale gelegenheid om hun wedstrijdambities waar te maken. Samen met de collega’s van de Belgische en Waalse federaties zetten we alles op alles om 2 sterke teams te kunnen afvaardigen. We nodigen alvast iedereen uit om in Koksijde te komen supporteren!”, Marc Verneirt, Secretaris-Generaal Golf Vlaanderen.