Primeur: eerste Europacup petanque voor doven komt naar Brugge

Primeur in Brugge op zondag 13 en maandag 14 augustus. Dan organiseert de plaatselijke Koninklijke Sporting Kring Doven, nu genaamd Dovensportbrugge, in samenwerking met het Belgian Deaf sport Committee de eerste Europacup Petanque voor Doven. “Deze uitzonderlijke internationale sportmanifestatie is een mooie gelegenheid om een minder bekende sport in een bepaalde doelgroep van G-Sport in de schijnwerper te plaatsen”, vindt voorzitter Jan Van den Braembussche van het Belgian Deaf sport Committee.

In totaal zullen zeven landen wedijveren naar de eerste titels van Europacup Petanque in drie diverse competities: doublettes, precisieschieten en individueel, zowel bij de dames als heren. “De bedoeling van dit evenement is op termijn een eerste officieel Europees kampioenschappen te kunnen organiseren”, aldus de voorzitter.

Petanque wordt sinds 1985 beoefend binnen het Belgisch Sportcomité voor Doven. Sinds het begin waren er veel tornooien met clubs uit Frankrijk. Ook Dovensportbrugge is sinds de jaren negentig een club met altijd veel petanquespelers. Dit hebben ze te danken aan hun eigen terrein gekoppeld aan hun locatie Den Arend in Koolkerke waar de eerste speeldag van de Europacup zal worden gespeeld op 13 augustus, vanaf 9 uur na de openingsceremonie, voor de twee titels in dubbelspel. “Op de tweede dag, 14 augustus vanaf 9 uur, spelen we op het grote terrein van PC De Gulden Kamer in Sint-Kruis waar vier titels in precisieschieten en singles te winnen zijn. We willen deze club bedanken voor hun samenwerking, reeds vele jaren, want veel van onze dove spelers spelen ook in deze valide club”, klinkt Van den Braembussche.

Eerbetoon aan Robert Trifin

Zeven landen hebben zich ingeschreven voor deze eerste Europacup. Naast ons land zijn dat Tsjechië, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Zweden en Zwitserland. De Belgische selectie bestaat uit vijf vrouwen en vijf mannen. Twee goede kandidaten van de organiserende club uit Brugge hebben zich teruggetrokken omdat ze in het organisatiecomité zitten en zich dan niet ten volle kunnen concentreren op de wedstrijden. Het evenement in Brugge is tevens een eerbetoon aan Robert Trifin, de technisch directeur petanque die in januari van dit jaar overleed. (ACR)