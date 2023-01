Prijsuitreiking PAK West-Vlaanderen

Op zaterdag 21 januari had in Salons Saint Germain in Diksmuide de prijsuitreiking plaats van het West-Vlaamse autosport seizoen.

Op de foto zien we de aanwezige winnaars en het bestuur van PAK West-Vlaanderen: Stefaan Tjoens en Greet Passchyn ( winnaars Divisie 1&2), Jensy Leys (winnaar Divisie 3), Koen Beyne en Frank Gillebert (winnaars Divisie 5), Bart Degroote (winnaar slalom), Daniël Verschaeve (ondervoorzitter PAK), Carine Vanhoucke (bestuurslid PAK), Bert Werniers (winnaar Classics), Ignace Dumortier(secretaris PAK), Guy Agten (winnaar Expert), Freddy Hindryckx (ondervoorzitter PAK), Dominiek Seynaeve (winnaar Expert), Jurgen Goossens en Ann Van Acker (winnaar recreatie).