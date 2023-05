Potrell Sporkin Triathlon Veurne voor het eerst duatlon: “Water niet warm genoeg”

Met de 1/4de en 1/8ste Potrell Sporkin Triathlon staat organisator Sandman Events aan de vooravond van de vierde editie. Een editie waar ze creatief tewerk moeten gaan. “Helaas zal de zwemproef niet kunnen plaatsvinden door het te koude water in het kanaal”, meldt Romeo Glorie.

Op zondag 7 mei is Veurne het epicentrum voor de triatleten. Zwemmen doen de deelnemers normaal in het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke. Daarvoor moet het water wel 12 graden meten en dat zal niet het geval zijn. “Eerdere metingen gaven nog geen 10 graden aan. Het moet verantwoord zijn voor de triatleten. We moeten vermijden dat ze verkleumd uit het water lopen. Daarom zijn we genoodzaakt om de zwemproef te annuleren en te vervangen door een extra loop. Dat staat ook zo beschreven in het wedstrijdreglement”, weet Romeo Glorie van Sandman Events. “Voor de kwartafstand is dat 3 km en voor de achtste triatlon anderhalve kilometer.”

Door stadscentrum

Daarna volgt een fietsproef in de Moeren en de slotloop is doorheen het stadscentrum. De achtste triatlon zal op een gelijklopend parcours zijn met ingekorte afstanden in vergelijking met de kwart. Deze kortere versie is nieuw dit jaar. “Met deze afstand willen we de instap verlagen en kunnen mensen proeven van de sport. Als trio kan je enkel aan de kwartafstand deelnemen. We werken met waves en leeftijdsgroepen per vijf jaar. De podiumprijzen worden uitgedeeld bij de prijsuitreiking, voorzien tussen 18 en 19 uur.”

De achtste triatlonwedstrijd start om 14.30 uur, een halfuur later start de kwarttriatlon. “Qua inschrijvingen zitten we voorlopig op een lager aantal dan vorig jaar. Het grootste deel neemt deel aan de kwarttriatlon. Aanmelden doe je in de tent op de Grote Markt, ter hoogte van de aankomstzone. Dit is op wandelafstand van de atletenparking. We voorzien twee atletenparkings. Eentje aan de Colruyt/Dreamland, Vaartstraat 18 en de andere aan het Will Tura Sportpark waar ook de douches zijn. Toeschouwers zullen gratis kunnen parkeren op de reguliere parkeerplaatsen in de stad waar geen tijdelijk verbod van kracht is.”

Medewerkers

Romeo vormt samen met Wim Fierens, Jeffrey Taverne en Joachim Trybou Sandman Events. Met de Potrell Sporkin Triathlon zijn ze aan hun vierde editie toe. “We startten in 2018, maar konden twee keer niet organiseren door corona. Door het te koude water denken we eraan om volgend jaar misschien een maand later te organiseren. In die periode is er de triatlon van Oostduinkerke, die wij zelf organiseren. Verder doen we nog andere evenementen in deze streek zoals een offroad duatlon, mountainbike challenge en corrida”, aldus de Oostduinkerkenaar die vroeger zelf nog deelnam aan triatlons. “Zondag ben ik actief als race director. Als er iets verkeerd loopt, moet ik zorgen voor een oplossing. We kunnen gelukkig ook rekenen op een honderdtal medewerkers. Het is echter geen evidente zoektocht om mensen te vinden die zich hiervoor willen engageren.”

Info: https://www.sandmanevents.be/sporkin-triathlon/