Play-offs zijn een must voor besox HBC Izegem

Voor de heren van besox HBC Izegem is het seizoen niet verlopen zoals ze gehoopt hadden in eerste nationale. De ploeg kwam vorig seizoen nog uit op het hoogste niveau in de Bene-League en had gehoopt om opnieuw mee te dingen voor het kampioenschap in eerste nationale.

Maar na 15 speeldagen staan de Izegemnaren op de vierde plaats met maar liefst tien punten achterstand op leider Houthalen. Niet het resultaat dat ze voor ogen hadden bij aanvang van het seizoen.

“We kunnen niet tevreden zijn met hoe het seizoen tot nu toe gelopen is”, weet de 26-jarige linker opbouwer Aaron Vandewoestyne uit Deerlijk. “We staan niet op de plaats waar we horen te staan. Al is dat ook mede te wijten aan de vele blessures waarmee we te kampen hebben binnen de ploeg. De verwachtingen liggen hoog voor Izegem en het doel is duidelijk voor de spelers. Het is aan ons om dit waar te maken.”

Strijd aangaan

Zaterdag ontvangen de Izegemnaren leider Houthalen. “Houthalen maakt voorlopig indruk”, aldus Aaron. “Het wordt belangrijk voor ons om ons op de juiste manier te presenteren met het oog op onze doelstellingen. De play-offs zijn een must en we kijken dus enkel omhoog.”

In die play-offs is er nog heel wat mogelijk voor HBC Izegem. Een ploeg telt daar nog telkens slechts één punt meer dan de volgende in de ranking. Indien de Izegemnaren vierde zouden eindigen in de reguliere competitie bedraagt het verschil dus nog slechts 3 punten met de leider. “Alles is nog mogelijk door het format van de play-offs”, weet ook Aaron. “We maken ons klaar voor de strijd met de andere ploegen.”

“Indien we weer zouden overgaan naar de Bene-League is dit team ondertussen ook zowel in de basis als in de breedte kwalitatief heel wat versterkt met enkele mooie transfers en talentvolle jeugdspelers die doorgeschoven zijn naar het eerste elftal. Laat ons zeggen dat we als volledige club beter gewapend zijn dan vorig seizoen”, besluit Aaron Vandewoestyne strijdvaardig. (RV)

Zaterdag 8 februari om 20.15 uur: besox HBC Izegem – Kreasa Houthalen.