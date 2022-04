Plasschaert bezet 8ste plaats voor Medal Race in 51ste Trofeo Princesa Sofia, Wannes Van Laer is 23ste

Emma Plasschaert uit Oostende is vrijdag van de dertiende naar de achtste plek gestegen in de 51ste Trofeo Princesa Sofia, op de wereldbekermanche van de olympische reeksen in het zeilen in het Spaanse Palma de Mallorca. De Belgische zeilster eindigde vrijdag als tiende en derde in de ILCA 6 (Laser Radial). In de ILCA 7 (Laser) steeg Oostendenaar Wannes Van Laer naar plaats 23. In de 49er zakten Yannick Lefebvre, ook uit Oostende, en Tom Pelsmaekers twee plaatsen.

Plasschaert telt 86 punten na 10 regatta’s. Eline Verstraelen werd twee keer 11de en klimt naar de 54ste plaats. De Canadese Sarah Douglas werd 6de in de negende regatta en won de tiende. Met 16 punten staat zij ruim aan kop voor de Britse Hannah Snellgrove (41) en de Griekse Vasileia Karachaliou (42).

Wannes Van Laer

In de ILCA 7 (Laser) steeg Wannes Van Laer naar plaats 23 nadat hij vrijdag 26ste en 24ste werd. De Belg heeft momenteel 163 punten. William De Smet werd 27ste en 30ste en telt 171 punten.

Isaura Maenhaut en Anouk Geurts (49erFX) stegen van de 5de naar de 3de plaats nadat ze 2de, 3de en 26ste werden. Het laatste resultaat werd niet meegeteld aangezien dat het slechtste was van het Belgische duo sinds het begin van de competitie.

De Belgen staan op de derde plaats met 63 punten en hebben vier punten achterstand op de Braziliaanse Martine Soffiatti Grael en Kahena Kunze. De Nederlandse Odile Van Aanholt en Annette Duetz zijn reeds verzekerd van de overwinning.

Yannick Lefebvre

In de 49er zakten Yannick Lefebvre en Tom Pelsmaekers twee plaatsen. De Belgen werden 13de, 16de en 8ste vrijdag en bezetten de 29ste plaats met 93 punten. Arthur De Jonghe en Jan Heuninck staan 61ste (-7) nadat ze als eerste, 13de, 7de eindigden in de tweede groep. Ze tellen 153 punten.

Thomas Broucke staat op de 28ste plaats in iQFOIL.