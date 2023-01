PK Tafeltennis in Roeselare: vier keer goud voor Kris Gombosuren

TTC Drive nam met 18 spelers deel aan de provinciale kampioenschappen leeftijdsreeksen in Roeselare. De medailleoogst was fantastisch, want de Oostendenaars kwamen naar huis met 30 medailles: 24 op zaterdag en 6 op zondag. Uitschieter is de 10-jarige Kris Gombosuren, die vier keer goud behaalde. Hij stond op zaterdag drie keer (enkele, dubbel en gemend dubbel) op het hoogste schavotje bij de preminiemen. Op zondag won hij verrassend, samen met ploegmaat Yann Meuleman, de reeks Dubbel Heren E. Er werden ook gouden medailles uitgereikt aan: Levi Verbeke, Saskia Aneca, Xavier Maes, Claudine Meuleman en Marc Schroeders. Zilver was er voor: Levi Verbeke, Saskia Aneca, Xavier Maes, Claudine Meuleman, Rainier Verhoest, Marc Schroeders en Xandro Waeyaert. Brons voor: Levi Verbeke, Rainier Verhoest, Serge Dudal, Gilles Polart, Yann Meuleman, Luc De Schrijver en Filip Vanderper. (FRO)