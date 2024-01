PK tafeltennis in Roeselare kan op veel belangstelling rekenen: “De sport zit terug in de lift”

Dit weekend zijn er in de Tomabelhal in Roeselare de provinciale kampioenschappen tafeltennis. Zaterdag kwamen de jeugd, veteranen, recreanten en de niet aangeslotenen aan de tafel, nu zondag zijn er bij de B’s, C’s en D’s de kwalificatiewedstrijden voor de Vlaamse kampioenschappen. De beste vier uit elke reeks mogen dan begin februari daar aantreden in Sint-Truiden.

Met provinciaal secretaris Wilfried ‘T Jonck maakten we een eerste balans op. “In West-Vlaanderen zijn er momenteel geen A-spelers meer, dus was het hier echt uitkijken naar wie zich zou kwalificeren in de andere reeksen voor de Vlaamse kampioenschappen. Natuurlijk was er in elke categorie, meer dan vijftig in totaal, ook een provinciale titel te verdienen. Voorlopig zijn er niet echt geen grootse verrassingen te noteren. Het is duidelijk dat iedereen zich goed heeft voorbereid op dit kampioenschap.”

Stijgend aantal leden

De inschrijvingen waren ook veel meer dan de voorbije jaren. Een duidelijk signaal dat tafeltennis terug in de lift zit? “Dit weekend waren er over alle reeksen heen 967 spelers, dat zijn er 132 meer dan bijvoorbeeld vorig jaar. Onze sport zit dus inderdaad terug in de lift, enkele jaren geleden was het wel anders. Alle clubs zagen hun ledenaantal slinken door corona want er mocht binnen niet meer gesport worden. Daardoor opteerden velen om in die periode buiten aan tennis en paddel te doen en verloren nu ook hun hart aan deze sport. Nu zien we gelukkig terug een heropleving, zeker bij de clubs die volop inzetten op een jeugdwerking. Als provinciaal comité hopen we op korte termijn 2.000 actieve leden te hebben, nu staat de teller op 1.890. Als we daarin slagen, ga ik op de provinciale vergadering in mei iedereen trakteren op cava. Nu is het aan de clubs om een tandje bij te steken qua ledenwerving. Stiekem hoopt de Vlaamse liga trouwens op 10.000 leden, zodat ze bij de regering kunnen aankloppen voor extra subsidies.”

Wilfried zelf, die nu al 25 jaar provinciaal secretaris is, is ook nog steeds zelf actief. “Het is mijn 51ste competitiejaar bij mijn club in Brugge. Daaraan zie je dat onze sport heel lang kan beoefend worden. Alleen is het niveau niet meer zoals vroeger”, besluit Wilfried lachend. (SBR)

Foto SBR

8800 w.tjonck@belgacom.net