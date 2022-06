Pittemse wint Brugs kampioenschap vinkenzetting met vink Igor

Sinksenmaandag was de traditionele en jaarlijkse afspraak voor het Open Brugs kampioenschap vinkenzetting. Op de parking van het Jan Breydelstadion daagden 32 vinkeniers op. Na afloop mocht Arlette Herman uit Pittem zich de nieuwe Brugse kampioen noemen.

Haar vink Igor zong maar liefst 716 liedjes. Hubert Bouché uit Assebroek werd tweede met zijn vogel Olly, die 648 keer zong. Roger Wittezaele uit Sint-Michiels vervolledigde de top drie met z’n vink Dan en zong 492 liedjes.

Het Open Brugs kampioenschap vinkenzetting wordt al gehouden sinds 1989, al was het in die tijd nog Kampioenschap van Brugge en ommeland.

“De zetting vond toen plaats op de Brugse vesten, ter hoogte van de molens. Later werd er uitgeweken naar het Olympiastadion”, vertelt Willy Geers, secretaris van Koninklijke Maatschappij De Noordervink die het kampioenschap elk jaar organiseert. “Nadat in 1997 sommige van de inrichters het niet meer zagen zitten, werd het kampioenschap tijdelijk stopgezet. In 2000 heb ik het initiatief genomen en zijn we opnieuw gestart met het Open Brugs Kampioenschap”, zegt Willy.

Nieuwe start

“Doordat er veel gestopt zijn wegens ouderdom of overlijden, verminderde het aantal vinkeniers sindsdien wel. We hebben doorgezet, samen met de twee andere overblijvende Brugse maatschappijen, De Clubzangers uit Sint-Andries en De Molenzangers uit Brugge zelf. We hopen dat het kampioenschap nog vele jaren mag doorgaan.”

(WK)