Pitbulls Wielsbeke bereiden seizoen voor met Kenny Van den Branden

Baseballclub Pitbulls Wielsbeke kon vorig jaar promoveren naar de tweede klasse. Tijdens de voorbereidingen van het seizoen laat de club niets aan het toeval over. Ze laat zich bijstaan door de Belgische topper, Kenny Van den Branden. “Zo willen we een vaste waarde worden in die tweede klasse”, klinkt het.

De Wielsbeekse baseballclub heeft er een succesvol jaar opzitten. Nadat ze eerder kampioen werden in een beperkte coronacompetitie, konden ze niet promoveren. Vorig jaar konden ze de promotie naar tweede klasse wel afdwingen na play-offs. “We speelden een testmatch voor de promotie en daar kwamen we met glans uit. We horen nu bij de beste 24 ploegen van België en dat willen we zo houden”, zegt coach Bart Durieux. Zakken is voor de club dus geen optie.

Momenteel is de club in volle voorbereiding van het nieuwe seizoen dat later dit voorjaar van start gaat. De verschillende onderdelen van het baseball worden grondig getraind en de spelers zetten hun techniek op punt. Eén van de belangrijkste posities op het baseballveld is die van pitcher. Dat is de speler van de verdedigende ploeg die de bal naar de slagzone van de aanvallende ploeg werpt. Om die techniek optimaal te kunnen beheersen, doet de ploeg nu een viertal weken een beroep op Kenny Van den Branden (31).

Psychologische factor

Kenny speelt nu in eerste klasse bij Hoboken Pioneers. Daarvoor speelde hij in Nederland bij UVV Utrecht en Neptunus uit Rotterdam. Tijdens zijn periode in Nederland werd hij zelfs uitgeroepen tot beste pitcher van de hoog aangeschreven competitie.

Kenny speelt ook voor de Belgische nationale ploeg The Red Hawks. “De pitcher is de belangrijkste speler van het veld. Je kan hem de metronoom van het spel noemen. Hij bepaalt hoe snel of hoe traag het spel gaat. Er is dus ook een psychologische factor aan het werpen verbonden”, legt hij uit. Kenny gaat geregeld in op vragen om ploegen te trainen in de voorbereiding. “Zo kan ik mijn ervaring doorgeven aan andere ploegen en het niveau in België wat opkrikken”, geeft hij aan.

De Pitbulls nemen het komende seizoen dus heel serieus en zijn blij Kenny even te kunnen ontvangen in hun midden. “Baseball is een klein wereldje. Door te netwerken leer je heel wat mensen kennen en zo hebben we Kenny kunnen vragen ons te helpen. Hopelijk werpt het binnen enkele maanden zijn vruchten af en beginnen we goed aan de competitie”, besluit speler Tijs Van Canneyt. (Niels Vromant)