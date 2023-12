Piramid op zoek naar competitiespelers

Squash Piramid is een club met een rijke geschiedenis. Na jaren te hebben meegedraaid op het hoogste niveau besliste de club een jaar of drie geleden een reeks lager aan de slag te gaan. “Een club- en of jeugdwerking vormen blijft moeilijk. Competitiespelers, zowel jong als oud, zijn welkom.”

Squash blijft voor de voorzitter van Piramid in Brugge een leuke sport. “Het is heel intensief. Het gevoel na een uur te hebben gespeeld is onbeschrijfelijk”, vindt Gill Vanrapenbusch. De mannenploeg van Squash Piramid werd in eredivisie het voorbije decennium drie keer nationaal kampioen en speelde evenveel Europees. Het centrum langs de Ontmijnerslaan in Sint-Andries, waar Piramid jaren actief was, werd geruild voor Sport Vlaanderen in Assebroek, met een team in 1A (Piramid Back & Gold) en een ploeg in 3A (Piramid De S… misse). “Zij maakten vorig seizoen de promotie in vierde. Het zou mooi zijn mochten ze halverwege eindigen”, klinkt de voorzitter. “In eerste is het doel met dezelfde ploeg als vorig seizoen een plaats bij de eerste drie. We zijn in de zomer vroeg beginnen trainen en we merkten dat we fit aan het seizoen zijn gestart. Hopelijk blijft dat ook zo, zonder blessures.” Eindigt Piramid als eerste, dan heeft het de keuze om te promoveren of niet. “We hebben in ere nog weinig te zoeken. Ook financieel als we echt wel betere spelers willen aantrekken. Het is nu vooral leuk om onder vrienden een wedstrijd te spelen, alsook om eens op verplaatsing te gaan. Ook al zijn die soms ver.”

Twee herenteams in competitie is momenteel het maximum bij Piramid.

“Omdat we nog steeds gebonden zijn aan twee terreinen. En nieuwe leden? Het blijft moeilijk, tevens om een clubwerking te bewerkstelligen. Padel is momenteel veel populairder dan squash. Misschien komt er een kentering nu squash in 2028 olympisch wordt en de zussen Nele en Tine Gilis het voor ons land momenteel toch wel heel goed doen. Zij staan beiden in de top tien van de wereld.” (ACR)