Pieter Heemeryck wint eerste Ironman 70.3 in Knokke-Heist

Pieter Heemeryck heeft zondag de eerste editie van de Ironman 70.3 in Knokke-Heist op zijn naam geschreven. De Europese kampioen in de discipline werkte de 1,9km zwemmen, 90km fietsen en 21,1km lopen af in 3u39:45.

De 33-jarige Leuvenaar had daarmee aan de finishlijn een voorsprong van 1:09 op de Duitser Willhelm Hirsch (3u40:54). De Brit Harry Palmer (3u43:08) werd op 3:23 derde. Met Dieter Comhair (7e) en Dries Matthys (8e) haalden er nog twee Belgen de top tien.

Bij de vrouwen ging de zege in 4u13:57 naar de Britse Lucy Buckingham. Zij haalde het van haar landgenote Lizzie Rayner (4u14:06) en de Française Emilie Morier (4u15:31). Katrien Verstuyft werd 7e in (4u18:12) en Jonie Vanhoutte 15e in 4u22:43.