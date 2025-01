Pierre Gryp: “We hebben niets te verliezen”

Apolloon Kortrijk Spurs neemt het in zijn eerste wedstrijd van het kalenderjaar op tegen HC Kraainem, de tweede in de stand.

Met drie overwinningen uit veertien wedstrijden kan Apolloon Kortrijk Spurs de play-downs niet meer ontwijken. Ook in deze campagne bleef de ploeg van Pierre Gryp niet gespaard van blessures. “Tijdens de wedstrijd tegen Hubo Handbal scheurde ik twee ligamenten in mijn enkel”, doet de naar Kortrijk uitgeweken Desselgemnaar zijn verhaal.

Opbouw

“Vanaf dan was het revalideren tot ik drie weken geleden de trainingen kon hervatten. Onze laatste competitiewedstrijd dateert al van 21 december. We speelden in januari wel een oefenwedstrijd tegen Gent waar ik mijn eerste speelminuten weer meepikte. Mijn opbouw gaat dus verder. Wat mijn rol zaterdag tegen Kraainem zal zijn blijft afwachten. Ook de Fransen, Yasin en Michael, timmeren aan een terugkeer na een blessure. We raken dus stilaan weer compleet, iets wat het op training alleen maar leuker maakt.”

Ex-coach

“Tegen Kraainem komen we onze ex-coach Luc Vercauteren tegen. Ze willen promoveren, dus zullen ze er alles aan doen om dit te bewerkstelligen. Wij hebben alvast niets te verliezen. Met een goeie mentaliteit moeten we alles geven. Onze kop ervoor leggen en als een collectief acteren. Iedereen moet als het ware in het rood gaan. Defensief moeten we een tandje bijsteken. Dit is een zwak punt waar we op werken.”

“Door de blessuregolf hebben de jongeren hun kans gegrepen. En dat deden ze voortreffelijk. Ook in de nipt verloren wedstrijd tegen Izegem toonden dat ze potentieel hebben. Ze stralen vertrouwen uit wat een positieve evolutie is. Het belangrijkste is dat we ons verzekeren van het behoud. Met nog vier wedstrijden te gaan, en duels tegen HC Eynatten-Raeren en HC AtomiX – de twee ploegen die achter ons staan – moeten we nog vol aan de bak om met een goed gevoel de play-downs aan te vatten. Ik heb er alvast alle vertrouwen in”, aldus de 26-jarige Pierre Gryp. (ELD)

Zaterdag 1 februari om 20.15 uur: HC Kraainem – Apolloon Kortrijk Spurs